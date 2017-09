Egyre több tanszék fordul Vlagyimir Putyin kitüntetése ellen

Felbátorodtak a Debreceni Egyetem (DE) tanszékei, és sorra fejezik ki ellenérzésüket Vlagyimir Putyin orosz elnök egyetemi díszpolgári címmel való kitüntetése ellen, miután az Alkotmányjogi tanszék egy hete először emelt szót a szenátus – 90 százalékos támogatottságú – döntése ellen.

Csütörtökön a fizikai kémiai tanszék közleményben jelezte, hogy „munkatársai nagy többségének” véleménye alapján csatlakozik a tiltakozókhoz. „A testület döntésével semmibe vette azokat a polgárait, akik a tudományos és az oktatási szabadság versenyfeltételei között járultak hozzá az intézmény nehezen megszerezhető jó híréhez. Az autokraták magasztalása elfogadhatatlan számunkra, mindennel ellenkezik, amit az egyetemi szakmai munkánk során képviselünk” – írták indoklásként.

Kedden és szerdán titkos szavazást tartott a kérdésben a DE Matematikai Intézetének analízistanszéke: egyhangúlag támogatják az alkotmányjogi tanszék állásfoglalását a kitüntetéssel kapcsolatban. A tiltakozók tábora tehát egyre bővül: korábban a szervetlen és analitikai kémiai tanszék is jelezte egyetértését az alkotmányjogi tanszékkel. Nagy port vert fel az is, hogy visszaadta professor emeritus címét az országos hírű Vajda Mihály filozófus is, aki másfél évtizeden át tanított, és tanszékvezetői minőségben is dolgozott a Debreceni Egyetemen, munkásságában a totalitárius rendszereket elemezte.

A Magyar Nemzet megkeresésére a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatát vezető Bognár István Ádám úgy nyilatkozott, hogy a hallgatók nevében nem terveznek lépéseket tenni – bár kárpátaljai diákok lapunknak is kifejezték nemtetszésüket.

