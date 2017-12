Egyre többen akarnak petárdamentes övezeteket

Kutyáikkal együtt álltak ki a szilveszteri petárdázás ellen, a pirotechnikai eszközök mérsékelt használata mellett a Magyar Liberális Párt tagjai. Sermer Ádám, a párt elnökhelyettese és Bősz Anett, a Liberálisok ügyvivője is petárdamentes övezetek létrehozását javasolta. Az ügyvivő szerint ily módon olyan netes térkép jöhetne létre, amelyen bárki bejelölheti, ha kutyája érzékeny az ilyen hangokra, és ezekben a zónákban szigorúbbak lennének az ellenőrzések.

A politikus kiemelte:

a Magyarországon élő 2,5 millió kutya jelentős hányadának még nincs csipje, noha annak segítségével percek alatt meg lehet találni az elszökött állat tulajdonosát.

Szabadai Viktor, a párt budapesti választmányának elnöke pedig azt közölte: fenntartják azon javaslatukat, hogy állatvédelmi pontokat kell létrehozni. Ez azt jelenti, hogy a főváros minden kerületében az önkormányzati infrastruktúrát használva működhetnének állatmentő civil szervezetek, és ezekre a pontokra például a talált kutyákat is be lehetne vinni – fejtette ki.

Több állatvédő szervezet is hallatta már a hangját az ügyben. Az Orpheus Állatvédő Egyesület korábbi közleményében szintén petárdastopra szólított fel, mivel a pirotechnikai eszközök hang- és fényhatása a háziállatoknál „sokkos pánikot” idézhet elő, a rémült állat pedig félelmében elszökhet, sőt akár támadhat is.

A Petárdastop kezdeményezés szervezői jelezték, figyelemfelhívásképpen

péntek délután kutyáikkal és mécsesekkel vonulnak Budapesten a Feneketlen-tótól a Szabadság hídon át a Vigadóig.

Az állatvédők képviselői idén is tanácsokkal látták el a háziállatok, főként a legveszélyeztetettebb kutyák gazdáit. Az egyik legfontosabb ezek közül: legyen a kutyában – és a cicában – az állatorvosnál regisztrált mikrocsip, hogy ha elveszne az állat, a gazdát gyorsan meg tudják találni. Sokat segíthet a gazda elérhetőségét tartalmazó bilétás nyakörv is. Javasolták azt is, hogy a baj megelőzése érdekében december 30-a és január 2-a között a kijelölt sétáltatóhelyeken is fokozott óvatossággal, pórázon sétáltassuk kutyánkat. Otthon pedig biztosítsunk kedvencünknek az utcai hangoktól minél elszigeteltebb helyet, a lakásban a függönyt húzzuk el, vagy a redőnyt eresszük le. Nyugtatószert csak végső esetben ajánlanak.

Ha mégis megtörténne a baj, s elveszne kedvencünk, azonnal kezdjük el keresni a menhelyeken, erre létesített netes oldalakon, nem utolsósorban pedig a környéken.

Tűzijátékot, illetőleg másféle szilveszteri pirotechnikai eszközt az egész évben működő árusítóhelyeken kívül országszerte csaknem hétszáz ponton lehet mától vásárolni.

Az Országos Rendőr-főkapitányság és a katasztrófavédelem illetékes vezetői szerdán részletes tájékoztatót tartottak arról, mit tehetünk és mit nem a pirotechnikai eszközökkel. Eszerint az úgynevezett hármas kategóriájú pirotechnikai eszközöket árusítani december 28-ától 31-éig, felhasználni pedig kizárólag december 31-e 18 órától január 1-je 6 óráig lehet.

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A pirotechnikai termékek veszélyesség alapján négy kategóriába sorolhatók: az első két osztályba tartozókat egész évben lehet forgalmazni, a negyedik szintűeket csak képzett szakemberek birtokolhatják. Az év utolsó napjaiban hatósági engedéllyel a harmadik osztályba tartozókat korlátozott mennyiségben, három kilogramm hatóanyag-tartalomig lehet magánszemélyeknek eladni. A hivatalos árusoknak engedélyüket jól látható helyre kell kihelyezniük, termékeiknek pedig rendelkezniük kell az F3 jelölést tartalmazó tanúsítási számmal, valamint közérthető magyar nyelvű használati utasítással.

A petárda használata tilos, sőt már birtoklása is szabálysértésnek számít, és 150 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható.

Szerda reggelig 227 ember ellen indult pirotechnikai termékkel kapcsolatos eljárás.

Felhívták a figyelmet arra is, az illegális árusok termékei veszélyesek lehetnek. A legális árusítókat a hatóság folyamatosan ellenőrzi, vizsgálhatják a szükséges oltókészülékeket, a tárolási körülményeket és a mennyiségi korlátok betartását. Szilveszteri pirotechnikai eszközt csak 18 éven felüliek vásárolhatnak.

Hangsúlyozták azt is,

a pirotechnikai eszközöket a használat előtt ellenőrizni kell – különös tekintettel a sérült csomagolásra, átázásra –, a helyszínt pedig gondosan kell megválasztani: a lövés irányában nem lehet faág, erkély, villanypózna.

Elhangzott az is, minden pirotechnikai eszköz veszélyes, ha szabálytalanul használják. Az ilyen kellékek a leggyakrabban a kéz sérüléseit okozzák, a balesetek nemritkán amputációval végződnek. Gyakoriak a fejet, arcot, szemet érő balesetek is. A mentők az év utolsó napjára megerősített szolgálattal készülnek.