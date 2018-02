Egyszer csak csöngetnek. Hát nem Orbán Viktor az?!

„Collecting signatures in Eger. Go Zsolt Nyitrai!” – jegyezte be Facebook-oldalára Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök Egerben párttársa, Nyitrai Zsolt számára gyűjtőtt aláírást, és az ezt megörökítő fotók fölé biggyesztette az angol szöveget is, amelynek jelentése: „Aláírásgyűjtés Egerben. Hajrá, Nyitrai Zsolt!”

A bejegyzésről egy magyarul nyilvánvalóan nem tudó követője azt a kérdést tette fel neki, hogy „What is Zsolt Nyitrai?”, vagyis „Mi az a Zsolt Nyitrai?”.

A további fényképeken azt látni, hogy a miniszterelnök három helyre is bekopogtatott, ropi és mézes puszedli mellett beszélgetett az ott lakókkal, megmutatta pártja narancssárga csíkos szórólapját, majd cserébe megkapta Nyitrai Zsolt az ajánlóívre az aláírást.

Nem sokkal később, az utcán más reménybeli választókkal is fotózkodott a két Fidesz-politikus. Ezt követően aktivistákkal találkozott a kormányfő, ahol elmondta, hogyan védi meg Magyarországot, ezért sokan a kezet is ráztak vele.

Hazafelé a miniszterelnök még egy benzinkútra is beugrott, ahol együtt nevetgéltek valamin a pénztáros kislánnyal – derül ki az Orbán Viktor egri tevékenységét bemutató képsorozatból.

A miniszterelnök nyilatkozott az Eger Televíziónak is kedden. Itt elmondta, hogy „a kampány azt jelenti, hogy meló van”: el kell kezdeni körbejárni az országot, minél több embert fel kell keresni, és találkozni kell a polgármesterekkel. „A mai nappal lényegében megindultam, és azt gondoltam, keresve sem találhatnék jobb helyet, mint hogy Egerben kezdjem a 2018-as kampányt.”

Egerbe egyébként közvetlenül Szófiából érkezhetett a miniszterelnök, ahová hétfőn utazott el, elvileg kétnapos látogatásra, mai programjának azonban nincs nyoma az MTI-ben. Az utat még érdekesebbé teszi, hogy idehaza hétfőn kezdődött a parlamenti tavaszi ülésszaka, és a választás előtt most lett volna az utolsó lehetőség, hogy az ellenzék kérdésekkel bombázza a kormányfőt, többek között a Tiborcz-ügyben. Erre azonban az utazás miatt nem kerülhetett sor, de ezek szerint a kampányolás megkezdésébe már nem zavart bele az út.