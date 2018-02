Együtt: Amíg nincs rend a kórházakban, ne vegyenek luxusautókat

Az állami vezetők juttatásairól szóló szabály szerint csak államtitkárok és miniszterek használhatják azokat a 8-as kategóriájú luxusautókat, amelyeket a kormány egy 45 milliárdos flottabeszerzésben elrejtve rendelt a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságon keresztül. Ráadásul most 250 millióval emelték a kocsikra fordítható összeget – írja közleményében az Együtt.

A párt a Magyar Nemzet cikke alapján figyelmeztethet a luxusbeszerzésre: szombaton vettük észre az uniós és hazai közbeszerzési értesítőben, hogy csendben 740 millió forinttal emelkedett az állami flottabeszerzés amúgy is gigantikus ára: a beszállító Porsche-csoport a 8. kategóriájú luxusautók és a 5. kategóriájú, egyterű, csoportos szállításra alkalmas járművek esetében módosított szerződést – előre nem látható körülményekre hivatkozva.

„Hivatalosan az autókat a rendvédelmi és honvédelmi szervek számára szerezték be, így önmagában is kérdéses, hogy ténylegesen kik is használják az autókat. Az Együtt ennek és a korábbi megrendelés többi részletének kiderítése érdekében közérdekűadat-kéréssel fordul a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósághoz” – írja a párt.

Az ügy kapcsán a Fidesz-kabinetet az utóbbi harminc év legdrágább, legpazarlóbb és legnagyobb létszámú kormányának nevezik.

Emlékeztetnek, hogy az állami vezetők száma minden korábbi rekordot megdönt: jelenleg 183 miniszter, államtitkár és államtitkár-helyettes kap fizetést. Ezzel szemben a Bajnai-kormány idején az állami vezetők azonos köre csak 85 főből állt.

A párt ezzel párhuzamosan a kórházi élelmezésre is felhívja a figyelmet. „Ha nincs pénz tisztességes ételre az egészségügyben, akkor ne legyen pénz új luxusautóra” – írja az Együtt. Egyúttal felszólítja a kormányt a luxusautó-beszerzés leállítására is, addig, amíg a kórházi állapotokat nem rendezi.