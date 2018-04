Együttműködés nélkül Orbán Viktor kérheti a pálinkáját

– Megkerülhetetlen kérdés: mi történik, ha nem jut be a Momentum a parlamentbe?

– Jövőre önkormányzati és európai parlamenti választások lesznek. Sokaktól halljuk, hogy hitük szerint ugyan „most még a Viktorra” szavaznának, mert állításuk szerint megvédi őket, de szerintem ők a Momentum jövőbeli tartalékát jelentik. Bárhogy legyen is április 8-án, az emberekért és az ország beindításáért harcolni kell, függetlenül a parlamenti keretektől. Ez a közösség folytatni fogja a munkát, hogy békét hozzon a közéletbe, és felrázzuk az országot az apátiából.

– Az látható, hogy nem lesz könnyű elérniük a parlamenti bejutási küszöböt. Esélyes egyéni jelöltjük nem sok akad. Mindezek tükrében sikeresnek ítéli meg az eddigi munkájukat?

– Minden tapasztalatlanságból eredő hibánk ellenére határozottan igen. Az Indítsuk be Magyarországot a legmélyebb és leginnovatívabb program ma Magyarországon. Ami a jelölteket illeti. Mi nem új arcok felépítésére helyeztük a hangsúlyt, nem véletlenül nincs miniszterelnök-jelöltje a Momentumnak. Mi egy új politikai közösséget, egy Momentum-generációt építünk, ezt tükrözik a kampányfelületeink, a plakátok, a szórólapok, a kisfilmek is. A NOlimpia népszavazási kampány után egy év alatt nagyon nehezen tudtuk volna felépíteni mindenhol a jelöltjeinket, ám a közösségünket bemutatni már könnyebb volt. Mi nem az egyes jelöltjeink életét mutogattuk, hanem azt üzentük, hogy aki változást akar, az keljen fel és dolgozzon érte. Mi a cselekvő mozgalmiságot hirdetjük.

– A Momentum a választási programokra hegyezte ki a kampányt. Ez jó döntés volt?

– Nagyon pozitív kampányt folytattunk. Szerencsére a mi programunkról folyt a legnagyobb közéleti vita, számos elemzés kísérte, és ha az átlagemberekhez teljes mélységében nem is jutott el, egyértelműen megmutattuk, hogy miért jelentünk politikai generációs váltást, aminek alapja az alázat és a polgárok tisztelete. Ez a része mindenképp siker. Ugyanakkor a közéletben a tét az lett, hogy eltakarítható-e a nemzeti együttműködés rendszere, valamint ki kinek lép vissza ennek érdekében.

– Miért menjen el szavazni az, aki látja az ellenzéki vitát, s még mindig bizonytalan?

– Nagyon sok embernek, több mint egymillió bizonytalannak tele van a hócipője a múltba révedő, korrupt magyar kormánnyal és a teljes tehetetlen ellenzékkel. Új gondolatokra, lendületre és távlati tervekre van szüksége a magyar közéletnek. A Momentum ezt adja, és aki politikai hitevesztett, mi mást akarhatna?! Aki kiábrándult a politikából, annak is ömlik a szenny az arcába a Stop, Soros! kampány és a migránsokkal való riogatás képében.

– De aki erre is csak legyint, hogy ez politikai propaganda, és őt nem érinti?

– Mindenki bizonytalanságban él. Még a hatalom vazallusai is, mert tudják, hogy a félelem rendszerének egyszer vége lesz. Bárkit könnyedén új különadóval sújthatnak, vagy bármikor elveheti a hatalom a vállalkozásukat, gondoljunk csak a trafikokra. Abban is kételkedem, hogy egy XIX. századi iskolába szeretné járatni valaki a gyerekeit, vagy halálfélelem nélkül feküdne be napjainkban egy magyar kórházba. Az elvándorlás mindenképp aggaszthatja. A kivándorló családtagoktól, barátoktól sem jó búcsút venni. Mi teszünk ellene, közösségbe szervezzük Londontól Berlinig az elvándorolt magyarokat, mert szükségünk van az ötleteikre, véleményükre. Így megadjuk az esélyt arra, hogy egyszer majd hazatérjenek.

– A Fidesz által fenntartott, félelemérzetre épített politizálásról mit gondol?

– Már napjainkban is tetőzik ennek az elutasítottsága. Hódmezővásárhelyen is el lett söpörve a Fidesz, elbukott a félelemkeltés. Akik meglátják, hogy valójában attól kell tartani, amit a kormány az országgal tesz, azok többségben vannak. A kérdés csak az, hogy ez a többség április 8-án vagy később fog-e győzni. E célért most bizonyos fokú együttműködésre van szükség a pártoktól.

– A választóknak azonban nemcsak az egyéni körzetekben való koordinálás lehet fontos, hanem az is, hogy a Fidesz leváltása esetén mire számíthat.

– Tapasztalatom szerint az kevésbé érdekli a választókat, hogy mi lesz április 9-én, a cél mindenki előtt a szavazás napja. Szerintem ez nincs jól így. Mindenesetre mi rengeteg ötlettel bombázzuk a közéletet, és nem az ellenzéki pártokkal vagyunk elfoglalva, hanem a hatalmat ütjük-verjük. Ami április 9-ét illeti, lényeg, hogy mi meghallgatunk minden politikai szereplőt, és világossá tesszük a feltételeinket, ahogy eddig is tettük. Ez a politikai kultúránk része. Ha nem megfelelően állnak hozzá a többiek a tárgyaláshoz, legfeljebb „felrúgjuk az asztalt”.

– Érzékelhetően a pártja is inkább a listás bejutásban bízhat. Egyes egyéni körzetekben két-három százalékon múlhat a Fidesz leváltása. Mire lehet számítani a Momentum jelöltjeitől?

– Minél nagyobb egy politikai párt, annál nagyobb a felelőssége a kormányváltásban. Racionalitás azt mondani, hogy a Jobbik és az MSZP közötti együttműködés nélkül nem lesz leváltva a Fidesz a körzetekben. Hangsúlyozom azért, hogy négy párt esélyes jelöltjei számára is tettünk visszalépéseket. Ahol viszont nincs egyértelmű esélyes ellenzéki, ott következetesen csak annak a jelöltnek a javára lépünk vissza, aki már letett valamit az asztalra. A nagyszüleinktől is halljuk, hogy „mi már nem szeretnénk ebben a rendszerben élni”. Az ilyen hangok miatt is keressük az arany középutat, aminek része a visszalépés. Ehhez képest más pártok feljelentgetik egymást, személyeskednek. Együttműködés nélkül Orbán Viktor kérheti a pálinkáját.

– Számít-e még katarzisra az utolsó héten, hogy megismétlődik egy új ellenzéki kerekasztal?

– Nem rajtunk múlik ez, tőlünk lehet számítani további visszalépésekre. Hallom, hogy az LMP és a szocialisták tárgyalnak egymással, noha Szél Bernadették a Jobbikot is szeretnék asztalhoz ültetni, de a két szekértábort nem sikerült eddig egymáshoz közelíteni.

– Hétfőn bejelentette visszalépését Budapest belvárosi választókerületében, ahol végül az MSZP–Párbeszéd jelöltje mellett állt ki. A Momentum többi jelöltjétől is elvárható akkor, hogy más párt jelöltjének támogatására buzdítsanak?

– Az én körzetem speciális volt, mert három szerethető, hasonló támogatottságú jelölt állt szemben a fideszes Hollik Istvánnal. Múlt heti egyeztetésünk végén még Csárdi Antal és V. Naszály Márta is azt mondta, hogy készek visszalépni az esélyes jelölt javára, ehhez azonban a pártjuk hozzájárulása is kell. Bár csak egy orrhosszal is, de V. Naszály Márta bizonyult az általam kért utolsó közvélemény-kutatásban a legesélyesebbnek, így természetes volt a visszalépésem. Tömeges visszalépéseket a Momentum részéről még nem lehet bejelenteni a jelenleg is zajló, MSZP és LMP közötti egyeztetések fényében sem, de ahol világosan kijelenthető, hogy a momentumos segítheti az esélyes jelöltet, ott miért is ne lépnénk vissza?

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.04.03.