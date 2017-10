Éjfélkor bezárulhatnának a bulinegyedben a kocsmaajtók

Ne lehessenek nyitva az üzletek éjfél után – ez a legszigorúbb javaslat a bulinegyed körül kialakult helyzet rendezésére, amelyről az erzsébetvárosi képviselő-testület tárgyalhat kedden. A VII. kerület Fidesz–KDNP-s vezetése által beterjesztett javaslatsor több változatot tartalmaz: hajnali 2-ig, 4-ig vagy 6-ig lehessenek nyitva a környék lakosságát zavaró szórakozóhelyek és kocsmák. A kosz, zaj, bűz és bűnözés ellen tiltakozó civilek csak a teljes tiltást fogadnák el, az ellenzéki pártok saját javaslatokkal is készülnek. – Jórészt konszenzusra számítok a bulinegyedről az előzetes tárgyalások után összeállított javaslatcsomag megtárgyalásánál – nyilatkozta a Magyar Nemzet kérdésére Vattamány Zsolt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Erzsébetváros fideszes polgármesterének 14 pontos javaslatsoráról kedden szavazhat a VII. kerületi képviselő-testület. – A legenyhébb változat is jelentős terhet ró a vendéglátóhelyek tulajdonosaira és működtetőire. A határozatok mindenképpen a városrészben, különösen a Belső-Erzsébetvárosban élők érdekeit szolgálják majd – szögezte le Vattamány Zsolt.

Amennyiben a teljes 24 óra utáni zárást nem fogadják el a VII. kerületi képviselők, a benyújtott alternatívák szerint úgynevezett éjszakai nyitvatartási engedélyt Belső-Erzsébetvárosban a Király utca, az Erzsébet körút páratlan oldala, a Rákóczi út és a Károly körút által határolt területre lehetne kiadni. Az is felvetődött: legyen bármeddig nyitva tartó üzlet, ha nem árul szeszes italt. A polgármester szerint mindezek eldöntése „a képviselők bölcsességére van bízva”.

A kerületvezetés hivatalos előterjesztése a szórakozóhelyek engedélyének megadását vagy megtartását további szigorításokhoz kötné. A működtetőknek kötelezően utcai biztonsági őrt kell alkalmazniuk, és ha nyitva vannak a kocsmaablakok, -ajtók, nem szólhat a zene. Továbbá az üzletekbe betérőknek engedélyezni kell a vécéhasználatot akkor is, ha nem fogyasztanak, újabb üzletnyitáshoz a társasházi közgyűlésnek hozzá kell járulnia. Szintén nem kaphat engedélyt, aki nem fizet felügyeleti díjat, és visszavonható az engedélye annak, aki naponta többször nem takarítja az üzlete előtti járdaszakaszt.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A belső-erzsébetvárosi területeken a jövőben az önkormányzat nem járul hozzá, hogy a saját helyiségeit szeszes ital árusítására vegyék bérbe, s a már meglévő bérlemények ilyen célú funkcióváltását sem támogatják. Fokozzák viszont a takarítást, további pénzeket fordítanak gépbeszerzésre, még több és még nagyobb szeméttároló edények vásárlására, köztéri illemhelyek (Klauzál tér, Rózsák tere, Bethlen Gábor tér) felújítására, továbbiak telepítésére, például a Reformáció parkban, a Kéthly Anna téren, illetve a Király utca és a Kazinczy utca sarkán lévő játszótéren. Ugyancsak megerősítik a kerületi rendészetet, a bulinegyed kiemelt területein állandó rendőri jelenlétet biztosítanak.

A bulinegyed körül a nyáron kezdtek forrni az indulatok, amikor az itt lakók és civil szervezetek többször is tüntettek az idegenforgalmi idényben tapasztalt elviselhetetlen állapotok, a kosz, a zaj, a bűz és az estétől reggelig tartó randalírozások ellen. A vendéglátósok is demonstráltak, ők is rendet szeretnének, ugyanakkor a szigor miatt tartanak a bevételcsökkenéstől is. Mint utaltunk rá, a bulinegyed működtetéséből az állam is hasznot húz: 2016-ban több mint 6 milliárdos adóbevétele származott innen. Az is tény azonban, hogy a korábban bevezetett „felügyeleti díjból”, amelyet a vendéglátóhelyeknek kell befizetniük az önkormányzatnak, a kerület évente mindösszesen alig tízmillió forintos bevételhez jut.

Az erzsébetvárosi ellenzéki pártok módosító javaslatok sokaságával készülnek. A Jobbik azt javasolja: a nagyobb befogadóképességű szórakozóhelyek, diszkók semmilyen engedélyt ne kapjanak, a kisebb kocsmák működéséről pedig döntsenek a társasházi közgyűlések. Az MSZP szerint a központi költségvetésnek kellene forrásokat biztosítania a rendteremtésre, Belső-Erzsébetvárosban pedig éjjel-nappal fizetőssé kellene tenni a parkolást. A DK szerint ha az állam és az önkormányzat több pénzt és figyelmet fordítana a bulinegyedre, akkor békében megférhetnének egymás mellett a romkocsmák és a lakóházak is. Az LMP viszont Erzsébetváros teljes területére kiterjesztené az éjfél utáni zárórát.

Törökszentmiklóson egyébként nemrég szigorú döntés született: december elsejétől este 10 és reggel 6 között semmilyen vendéglátóhely nem lehet nyitva a településen.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.02.