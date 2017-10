El akarták gázolni Cserdi polgármesterét

El akarták gázolni Bogdán Lászlót, Cserdi polgármesterét – erről a településvezetőről portrét készítő Privát szféra stábja számolt be a műsor Facebook-oldalán. Mint írja, a „köcsögmentesítési” programjáról elhíresült Bogdánt az utóbbi időszakban több atrocitás is érte, egy nyilvános rendezvényen például először csak szóban szidalmazták, majd le is köpték. Úgy tudjuk, a köpdösésig fajuló incidens Bogdánt három héttel ezelőtt a Roma Akadémia rendezvénysorozatának egyik fórumán érte.

Ez azonban még nem minden. Ismeretes, Bogdán László nem sokkal ezelőtt a Hír Televízió Szabadfogás című műsorában jelentette ki, hogy Cserdi szívesen látja azokat a menekültcsaládokat, amelyek üdülni mentek volna Őcsénybe, ahol azonban nem kértek belőlük a helyiek. Bár nem tudni, hogy a bejelentés volt-e a kiváltó ok, de Bogdánt nem sokkal ezután egy gyalogátkelőn megpróbálták elgázolni.

Megkíséreltük az esetről megkérdezni magát Bogdánt is, ám a telefonja ki van kapcsolva. Úgy tudjuk, Cserdi első embere nem kíván beszélni a történtekről.