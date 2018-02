Elárulta a Fidesz szóvivője, kinek a jelöltje „igazából” Karácsony Gergely

Soros György miniszterelnök-jelöltjének nevezte Karácsony Gergelyt, az MSZP és a Párbeszéd közös kormányfőjelöltjét a Fidesz frakció szóvivője szombaton az M1 csatornának.

Halász János Debrecenben nyilatkozva azt mondta: Karácsony Gergely tanácsadó testületében hemzsegnek Soros György fizetett emberei, aktivistái és a Soros-alapítványok vezetői. – Karácsony szinte már minden baloldali pártot megjárt, most az MSZP miniszterelnök-jelölti pozícióját nézte ki magának, azért ejtőernyőzött oda, hogy ott is Soros érdekeit szolgálja – fogalmazott a szóvivő, hozzátéve: Karácsony Gergely már eddig is Soros György elszánt támogatója volt.

– Zuglói polgármesterként az illegális bevándorlók számára ajánlott fel ingatlanokat, hogy így szolgálja a Soros-terv végrehajtását. Pártelnökként pedig utasította a Párbeszéd brüsszeli képviselőjét, hogy minden migránspárti határozatot szavazzon meg – állította Halász János az MTI írása szerint.