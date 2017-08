Elbocsátás lehet a béremelés ára a Tescónál

Információink szerint a sztrájkfenyegetettség hatására béremelési szándékát bejelentő Tesco ötszáz embert küldhet el központi részlegétől. Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke úgy tudja, a cég másként nem tudja vagy nem akarja kigazdálkodni azt, hogy az érdekvédők nyomására növeli a fizetéseket. Pedig a cég által megígért, fejenként 11–17 ezer forintos emelés nem is elég: a Tesco dolgozóit képviselő Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) után tegnap a reprezentatív KASZ is sztrájkbizottságot hozott létre.

Korábban a két szakszervezet együtt emelte föl szavát a Tesco bérpolitikája ellen, de a múlt héten, a céggel való egyeztetés után már másként értékelték a helyzetet. A KDFSZ mindenképp sztrájkra készült, mert elégedetlenek voltak a megbeszélés eredményeivel. Ugyanakkor a KASZ hétfőig kivárt: pénteken Sáling József még azt mondta, elképzelhető, hogy meg tudnak egyezni. Kis részben sikerült is, korábbi ötpontos petíciójukból az valósult meg, hogy a szakmunkás-minimálbéresek fizetését 17 ezer forinttal, 176 ezerre emelik szeptembertől. Ez Sáling József megítélése szerint nagyjából rendben is van, de a magasabb kategóriába eső dolgozók fizetése nem emelkedett az elvárt mértékben, így bérfeszültség alakult ki a cégen belül. Szerették volna elérni, hogy ezek az emberek is arányosan magasabb bért, negyedévente jelentősebb kafetériát kapjanak.

Azzal, hogy a KASZ is sztrájkbizottságot hozott létre – noha csak ötfőset –, a két szakszervezet újra egyesítette erőit.

Közös követeléseket fogalmaznak meg, és adnak át ma a cég vezetőinek a bérekkel, illetve a létszámhelyzettel kapcsolatban. Sáling József szerint innentől kezdve így a Tescónak egy hete van, hogy megfontolja igényeiket. Az érdekképviselet elnöke közölte, ha nem születik megállapodás, és sztrájkolnak, azt a két csoport együtt szervezi az egész országban, de továbbra is két bizottság működik majd.

Bubenkó Csaba, a KDFSZ elnöke a Hír TV reggeli műsorában még azt mondta, az áruházlánc javaslata alapján a dolgozók bére 165 ezer forintról 176 ezerre nőne, ők viszont 25 százalékos béremelést követelnek, és emellett 15 százalékkal növelnék a létszámot is. Ha az ő sztrájkbizottságuk csütörtökig nem tud megegyezni a Tescóval, bármikor megállhat az élet a bevásárlóközpontokban. Közölte, vannak olyan áruházak, ahol teljesen le fognak állni az alkalmazottak a munkával, ez mindenképpen üzenetértékű. – Mi mindig azt mondjuk, hogy a 200 ezer forint bruttó havi fizetést kell elérni, illetve a másik nagyon fontos dolog, hogy a munkakörülmények és a létszám kérdésében is tovább kell lépni – fogalmazott Bubenkó Csaba.

Korábban a két szervezet július elején tartott közös demonstrációt egy budapesti bevásárlóközpont előtt, akkor egy ötpontos petíciót nyújtottak át a cégnek. Többek között arra szólították föl a Tescót, tartsa be korábbi ígéretét, miszerint a három legjobban fizető munkáltató közé akar tartozni a szektorban. Ám ehhez a garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalóknak idén és 2018. január 1-jétől is meg kell hogy adja a cég a korábban meglévő 15 ezer forintos bérelőnyt, ami időközben elveszett az egyéb láncoknál véghezvitt bérfejlesztési lépések nyomán.

Mint korábban megírtuk, a nyár eleji szakszervezeti összefogás azért indult, mert a Tesco a januári kötelező béremeléseken túl nem volt hajlandó továbbira. A cégnél egyébként mintegy 17 500-an dolgoznak, közülük januárban 12 500 embert érintett a szakmunkás-minimálbérnek a kormány által előírt, kötelező emelése. Ám a többieknek, akik eddig is 161 ezer forint fölött kerestek, nem emeltek arányosan. Ez fejenként 3–35 ezer forintot kellett volna hogy jelentsen. Emiatt állt elő a mostani helyzet, és a cég részben engedett a nyomásnak, de még mindig nem kellő mértékben.

Lapunk természetesen megkereste a Tescót is az ügyben. Elsősorban azt szerettük volna megtudni, valóban el kell-e küldeniük ötszáz embert annak érdekében, hogy a szakszervezetek által elvárt szintre emelhessék dolgozóik bérét. Válaszul az áruház elküldte egy augusztus 18-i közleményét, és arra is felhívta a figyelmünket, hogy 8,7 milliárd forintot költöttek béremelésre két év alatt.

