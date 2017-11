Elbonthatják a Jobbik plakátjait

Nem tartja kizártnak a Jobbik, hogy a plakátháború újabb elemeként már nemcsak kiragasztott hirdetményeiket tépkedhetik le a kormányhivatalok munkatársai, hanem a tartószerkezeteket is elbonthatják az önkormányzatok. A kormányközeli Magyar Idők vetette föl ezt a lehetőséget, arra hivatkozva, hogy a Jobbiknak nincs úgynevezett közterületi használatbavételi engedélye, márpedig ha valaki valamilyen eszközt ki akar helyezni olyan területre, amely nem az övé, akkor az a minimum, hogy a terület tulajdonosának hozzájárulását kell kérnie.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Jakab Péter, a Jobbik szóvivője a Magyar Nemzetnek elmondta: eddig több fővárosi kerületi önkormányzat is jelezte nekik, hogy pótolni kell ennek az engedélynek a kérelmét. Ilyen volt a X., a XVI., a XVII., illetve a XXI. kerület. A párt jogászai most azt vizsgálják, hogy ennek a jelzésnek „van-e jogalapja”. Jakab Péter magyarázata szerint azért van szükség erre, mert látható, hogy „egy pártállamban olyan intézkedéseket is végrehajtanak, amelyek a jogszabályoknak nem felelnek meg”. Itt arra utalt, hogy a Jobbik szerint a kormányhivatalok is mindenféle jogalap nélkül szedték le országszerte számos óriásplakátjukat.

A szóvivő tájékoztatása szerint egyébként a közterületi használatbavételi engedélyek kapcsán nincs egységes, országos szabályozás, az önkormányzatok saját hatáskörükben alkottak rendeleteket ebben a témában. A párt jogászai pedig a helyi szabályokat áttekintve jártak és járnak el azért, hogy plakátkampányuk megjelenhessen.

– Jól látható, hogy a Fidesz nem tűri az igazság kimondását, a kormányhivatalok, az ügyészség és az Állami Számvevőszék után az önkormányzatokat is hadrendbe állították – fogalmazott Jakab Péter. Elmondása szerint egy jogállamban nem kellene attól tartaniuk, hogy elbontják a plakátjaikat, de „egy pártállamban, amilyen az Orbán-rendszer, bármi előfordulhat”.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Lapunk megtudta azt is, hogy a Jobbik a korábban megvásárolt 1100 óriásplakát mellett egyelőre nem szerzett be újakat. Jakab Péter tájékoztatása szerint zajlanak a tárgyalások, de „a kormányzat jogalkalmazása sok bizonytalansági tényezőt épít be”, vagyis szerintük nincs jogbiztonság. Ez pedig tapasztalatuk szerint nehezíti az egyeztetéseket.

Más pártok is megsínylik a kormánytöbbség plakátokkal kapcsolatos politikáját. Az Együtt tegnap közölte, hogy tapasztalataik szerint száz hirdetéshelyből gyakorlatilag csak 25-30 hozzáférhető egy ellenzéki párt számára. Ezért keresik annak lehetőségét, hogy „a verseny-, a vélemény- és a szólásszabadságot súlyosan korlátozó fideszes jogszabályt” az európai uniós versenyhatóságnál támadják meg.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.03.