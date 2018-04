Elbukta a tavait Oszter Sándor

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közölte Oszter Sándorral, hogy a birtoka szélén létesített tavak a mostani formájukban nem maradhatnak fenn – írja a Blikk.

A lap érdeklődésére Kolozsi Péter, a Fővárosi Katasztrófavédelem helyettes szóvivője azt mondta: a Diósjenőn engedély nélkül létesített tavak ügyében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság megindította a szükséges vízügyi hatósági eljárást, és kötelezte az építtetőt arra, hogy biztosítsa a patak vizének szabad átfolyását. „A katasztrófavédelem folyamatos kapcsolatot tart az építtetővel és a település önkormányzatával. A megindított eljárás folytatása mellett, a további megalapozott intézkedések érde­kében az elmúlt hetekben több alkalommal helyszíni szemlét tartottak a hatóság szakemberei” – tudatta a szóvivő.

A Blikk azt írja, a döntés azonnali hatályú, és Osztert megbüntetik, ha a jövőben a víz duzzasztásával vagy a terület lezárásával próbálkozik. Röviden ez annyit tesz, hogy Oszternek hagynia kell, hogy a tó kiszáradjon. Idővel a meder üresen áll majd, egy részét feltölti az iszap.

A lap szerint a helyiek továbbra is bizalmatlanok. Szerintük a hatóság csak most kezdte el komolyan venni az ügyet. A tó mellett élő család szerint Oszternek eddig sem volt engedélye a tó felduzzasztására, így nincsenek meggyőződve arról, hogy a döntés bármit megváltoztat.

„A legnagyobb veszélyt most az eső jelenti. Ha hirtelen nagy mennyiségű csapadék zúdul le, a töltés és az átfolyó tovább pusztul majd. Egyébként a katasztrófavédelem tényleg folyamatosan itt van, még este is itt maradt valaki figyelni a tavat, s már ők is beismerik, hogy veszélyessé vált a helyzet” – mondta a Blikknek Oszter Sándor szomszédja.