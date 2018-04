„Elég egy rossz döntés” – üzente a budapestieknek Orbán Viktor

Budapesten jó élni, gyermeket nevelni, jó biztonságban tudni a családjainkat, azonban „a bevándorlóországok városaiban ez már nem így van”; vasárnap a parlamenti választáson a fővárosiak erről fognak dönteni – fogalmazott a kormányfő.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Azt mondta: aki vasárnap az ellenzék jelöltjeit választja, az „a bevándorlóország mindennapjai felé vezető ösvényt” választja, aki „a mi jelöltjeinket választja, az a biztonságra voksol”. „Mi meg fogjuk őrizni Budapestet szép, izgalmas és biztonságos városnak” – hangsúlyozta, a főváros méltatásai közül egyet idézve pedig hozzátette: „ilyen nincs sehol a világon, lenyűgözött a látvány, és hogy itt, Budapesten ilyen biztonságban élhetnek a magyarok”.

Orbán Viktor szerint Magyarországon a migráció első helyen Budapestet és a budapestieket fenyegeti. Hozzátette: nem szabad megengedni, hogy megismétlődjön, ami három évvel ezelőtt a Keleti pályaudvaron és a II. János Pál pápa téren történt. A déli határon épített kerítés elsősorban Budapestet védi – jelentette ki.

„Nekünk, magyaroknak egyetlen hazánk van (…). Elég csak egyszer rosszul dönteni, elég egyetlen rossz lépés, és nincs megállás a lejtőn” – hangoztatta a kormányfő, úgy fogalmazva, hogy „ma ismét el akarják venni tőlünk a hazánkat”, azt akarják, „legyünk mi is bevándorlóország”. Mint mondta, az eddig átéltek csak az előhullámai voltak az erre tartó „áradatnak”.

A kormány azonban mindennél fontosabb kérdésnek tartja a magyarok biztonságát, mert ahol nincs biztonság, ott nincsenek beruházások, új munkahelyek, értékálló jövedelmek és nyugdíjak, és nincs növekedés sem – mondta Orbán Viktor.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Magyarország és az eredmények megvédéséhez – folytatta – ütőképes hadseregre, határvédelemre, erős rendőrségre és jól működő közigazgatásra van szükség. A kormányfő erre ma a Nemzeti Közszolgálati Egyetemben látja a garanciát.

Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány nyolc éve megkezdte Budapest „helyreállítását”, megemlítette a Nemzeti Lovarda, a Zeneakadémia, az Erkel Színház és a Várkert bazár felújítását, továbbá az operaház, a budai Vár és a Városliget jelenleg is zajló rekonstrukcióját. Budapest ma Közép-Európa leggyorsabban fejlődő és legizgalmasabb városa – jelentette ki.

A közszolgálati egyetem történetét felidézve azt mondta: hat év alatt egyetemet alapítottak, felújították Közép-Európa egyik legszebb klasszicista épületét, felhúztak egy kollégiumot, megújították az Orczy parkot, növelték a zöldfelület nagyságát, és sportlétesítményeket hoztak létre.

Orbán Viktor szavai szerint az NKE évről évre magyarok újabb nemzedékeit állítja a haza szolgálatába. A Ludovika mindig arra nevelte hallgatóit, hogy tartsák meg Magyarországot független, szabad és magyar országnak – emlékeztetett, megjegyezve: ezért dolgoztak érte, akik létrehozták, és ezért harcoltak ellene, akik 1919-ben megostromolták, majd a második világháború után megszüntették.

A miniszterelnök beszéde végén azt mondta, a vasárnapi választás az NKE jövőjére is hatással lesz, mert az intézménynek és hallgatóinak olyan értékek – haza, szolgálat, kötelesség, becsület és rend – jelentik az erkölcsi vezérfonalat, amelyekre „ellenfeleink mindig is megvetéssel tekintettek és ma is megvetéssel tekintenek”. „A kerítés két ellentétes oldalán állunk: mi megtartani, ők pedig bedönteni akarják” – fogalmazott.

Ezért a választás igazi tétje szerinte a magyar jövő: „ellenfeleinknek nem érdeke, hogy Magyarországon erős és jól működő kormányzat legyen, gyenge államot, gyenge kormányzatot akarnak, amely végrehajtja az ideküldött utasításokat”. „Nekünk viszont Magyarország az első, mi akarjuk írni a saját jövőnket, mégpedig magyarul” – zárta szavait Orbán Viktor.

Tarlós István főpolgármester arról beszélt: Budapest ma jobb város, és sokkal előrébb tart, mint 8 évvel ezelőtt.

A főpolgármester beszédében hosszasan sorolta, hogy a kormány támogatásával milyen fejlesztések, építkezések történtek Budapesten az elmúlt 8 évben. Példaként kiemelte, hogy a főváros „kiszabadult a szörnyű adósságcsapdából”, miután a kormány átvállalta a főváros adósságait, köztük a BKV „hatalmas működési adósságát”. Új villamosok, autóbuszok, trolik, metrók járnak szerte a városban, s évtizedek óta halogatott pályafelújítások történtek. Elindult a „Futár” utastájékoztató rendszer, befejezték a 4-es metrót, és megkezdődött a 3-as metró felújítása. Utóbbi kapcsán felidézte, hogy kedden elbúcsúztatták az utolsó, felújításra váró metrószerelvényt, s már csak felújított szerelvények közlekednek a 3-as metró vonalán. Emellett elkészült a budai fonódó villamoshálózat, megnyitották a Bálnát. Megújult a Margitsziget, a Széll Kálmán tér, a Kossuth tér, a Parlament, a Várkert Bazár – sorolta Tarlós István, hozzáfűzve: mindezen fejlesztésekre most a megújult Orczy-kert és a Ludovika Campus „felteszi a koronát”.

A főpolgármester felidézte: 2012 májusában döntött a kormány a Magyar Királyi Honvéd Ludovika történelmi együttesének újjáépítéséről, a Ludovika Campus megvalósításáról. Ennek nyomán 2018 tavaszán a campus mellett belső-Pest legnagyobb közparkja is megújult, kibővült. A fejlesztés révén az egyetemi polgárok számára oktatási terek, kollégiumok, sportpályák, egyetemi lőtér, modern egyetemi könyvtár, uszoda, sportcsarnok készült el. Ezen felül az Orczy-kertben van még játszótér, futópálya, csónakázótó, és mindezeket bárki használhatja.

Kocsis Máté, VIII. kerületi polgármester azt mondta: az Orczy-parkban és Józsefvárosban egy olyan grandiózus építkezés megvalósulását ünneplik, amely „szimbólummá teszi a hazafiságot, s megalapozza a jövő biztonságát”.

A Fidesz-KDNP-s politikus felidézte: Józsefvárost és az ott élőket a „kommunista diktatúra tudatosan büntette”, és ez a kedvezőtlen társadalmi folyamatok nyomán a '80-as évekre a környék – köztük a Ludovika, s az Orczy-kert – gettósodásáig vezetett.

A kerületi polgármester szerint a Ludovika Campus és az Orczy-kert fejlesztése elrugaszkodást jelent az egész Orczy-negyed megújulásához, „motorja lesz” a környék felemelkedésének. Mindennek nyomán, úgy véli, jelentősen javulni fog a közbiztonság, az ingatlanok értéke emelkedni fog, nő a befektetési hajlandóság, s mindez lendületet ad a helyi vállalkozásoknak, erősíti a szolgáltató szektort, ezzel pedig új munkahelyeket is teremtenek.

Mindemellett Józsefváros és a szomszédos Ferencváros is gazdagabb lett egy megújított közparkkal, egy hatalmas játszótérrel, számos sportolási lehetőséggel, kulturális felületekkel – hangsúlyozta Kocsis Máté, hozzátéve: az NKE és a Ludovika Campus erőt ad a további fejlődéshez, és méltón illeszkedik a „kerület egyetemvárosi arculatához” is.

Köszöntőjében Patyi András, az NKE rektora is kiemelte: az egyetem fejlesztése tudatos közszolgálat-fejlesztés, sőt átfogó városfejlesztés is egyben. Mint felidézte, az egykori Ludovika 1836-ra közadakozásból épült fel. Az NKE az egykori Királyi Honvéd Ludovika Akadémia helyén „növekszik és gyarapodik”. A már öt karral működő NKE-n a többi között a katonai védelem, a nemzetbiztonság, a rendészet és a civil közigazgatás hivatásrendjei „egymással és egymástól is tanulnak”. Az NKE egy teljes jogú, széles nemzetközi partnerséggel rendelkező, újabb öt évre akkreditált, magyar állami egyetem – tette hozzá.

Patyi András kiemelte továbbá, hogy az egyetem fejlesztése akkor teljesedik ki, ha folytatódhat, és a most még máshol folyó honvédtisztképzés is visszatérhet a Ludovikára, „az ősi fészekbe”, de már új 21. századi körülmények közé.

A Ludovika Campus megvalósításáról és a Ludovika újjáépítéséről 2012 májusában döntött a kormány. Az NKE új főépületét – vagyis a Pollack Mihály által tervezett egykori Ludovika Akadémia felújított épületét – 2014-ben adták át.

Most a Ludovika Campus ünnepi átadásán részt vett még Boross Péter volt miniszterelnök, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Simicskó István honvédelmi miniszter, Benkő Tibor, a Honvéd Vezérkar főnöke, Papp Károly országos rendőrfőkapitány, Polt Péter legfőbb ügyész és Fürjes Balázs, a kiemelt budapesti fejlesztések kormánybiztosa.