„Elegünk van magunkból! Takarodjunk haza!”

Akárhogy is, ez a fordítottja a CÖF-ös felvonulásnak – jutott eszembe, miközben a Magyar Kétfarkú Kutya Párt békemenetére tartottam az üres Andrássy úton. Ők ugyanis hátul feszítettek ki egy nagy molinót, s előtte gyülekeztek az emberek. Végül mégsem rükvercben indult el a menet, hanem előre, és egy másik molinó mögött, amire az volt írva: „A molinó minden előtt!” És tényleg.

Ha Rákay Philip volnék, azt mondanám, milliók voltak az Oktogonnál, de nem vagyok, ezért csak annyit mondok, több ezren. „Az ENSZ a saját országában intézkedjen!” – követelték a vonulók, akik közt több korosztály képviseltette magát: gyerekek, felnőttek és idősek.

Fotó: Ránki Dániel / Magyar Nemzet

Indulás előtt Kovács Gergely pártelnök köszöntötte a másik Békemenet résztvevőit, majd felolvasta a kutyapárt 12 pontját. Köztük azt, hogy: „Kívánjuk a cenzúra szabadságát és a sajtó eltörlését!”, „az űrbéli viszonyok rendezését”, meg hogy „Több értelmiségi foglyot a börtönökbe”! A követeléseket hatalmas ováció fogadta. „Rend, szolgaság, egyformaság! Éljen a kormány!” – zárta beszédét Kovács Gergely, a nép pedig azt kántálta, hogy „Az ENSZ menjen haza!”

Aztán végül felcsendült „A párttal, a néppel egy az utunk” és az Internacionálé, amit a tömeg jelnek vélt, és elindult a Blaha Lujza tér felé. Akkora volt a sokadalom, hogy a végén állva nehéz volt megmondani, megmozdult-e az első sor. A vidám hangulatú vonulás során pesszimista hangok is hallatszottak: a mellettem sétáló pár szerint vidékre nem fog eljutni a demonstráció híre.

Rengeteg feliraton szerepelt Orbán Viktor milliárdossá vált veje, Tiborcz István, még ha nem is név szerint. Az egyik kedvencem az „Alkalom szüli a tol-vejt” volt.

A felszínen rendkívül jó hangulat, de ahogy mind több emberrel szót váltottam, azért kiderült, röhögnek ugyan, de leginkább kínjukban. „Nézem a híreket – mondta egy telefonos kutyapárti mellettem, a képernyőt böködve –, tudod, az a legdurvább, hogy amik itt elhangzanak, azok ott is, csak ott véresen komolyan gondolják, itt meg viccesnek. Gyászosan, szánalmasan, szívszorítóan viccesnek – tette hozzá.

Mire a Blaha Lujza térre értünk, rengeteg kutyabőrbe bújt imperialista ügynököt fedeztem fel a tömegben: feltűnt ugyanis, hogy csak egy farkuk van. Egyébként itt volt Soros is: egy kis foltos törpemalac, délcegen lépdelt a gazdája mellett, ha éppen nem ölben vitték.

Az eső hol zuhogott, hol elállt, de ez nem szegte kedvét senkinek, hiszen „1848. március 15-én is esett az eső” – emlékeztetett egy töritanár külsejű szimpatizáns. Közben jött a hír, hogy a másik Békemeneten erőteljesen megütötték a bordáját lapunk tudósítójának, Unyatyinszki Györgynek. És hogy meg is rángatták. „BÉKE-menet, érted?!” – mondta a tanár úr. A helyzet abszurditását csak fokozta, hogy miközben teljes útzár mellett hömpölygött a tömeg, néhányan konokul álltak a megállókban, villamosra, buszra várva.

Fotó: Ránki Dániel / Magyar Nemzet

„Je Suis Rénszarvas” – olvastam egy újabb táblán, közben a menet az Uránia Filmszínházhoz ért és meg is állt. Újabb beszédek hangzottak el, felszólalt az MKKP VI. kerületi jelöltje, Döme Zsuzsa, aki többek közt azt mondta, a politika nem a nőknek való, egyszersmind arra buzdítja a megjelent lányokat, asszonyokat, hogy menjenek haza és főzzenek vacsorát az uruknak.

Jó hírek is érkeztek, még ha nem is igazak: Orosházán megszületett a 23. Békemenet-bébi, valamint a szpíker azt is bemondta, hogy a hivatalos adatok szerint 8 millióan vagyunk itt, a menetben.

Hála istennek szót kapott a Mikulás is – így végre kicsit feledni tudtuk a másik BÉKE-meneten történt erőszakos jeleneteket –, azt ígérte, hogy Semjén Zsolt mostantól csak virgácsot kap, és azt is megtudtuk tőle, hogy minden sikeres Mikulás mögött ott van néhány krampusz. Utóbbi szót egy liberális álértelmiségi campusnak értette a közelemben, és rögtön a CEU-ról kezdett beszélni. De szerencsére megint a közelünkbe ért a megafonos ember, maga is menetes („Békemenetet a csavarokra!”), aki ezt kiabálta: „Elegünk van magunkból! Takarodjunk haza!”

„LED-en világosság!” – hirdette egy fényes transzparens, és hamarosan lett is, nem csak az utcákon, de a fejekben is. Amikor a menet eleje elérte az Erzsébet teret, a vége még valahol az Astorián túl menetelt. Majd beérkeztek ők is, és végre egy emberként tudtuk meg a kétfarkú-szónokoktól, hogy nincs szükség több választásra. Mert az csak megoszt bennünket. Ugyanakkor „A magyarok döntöttek: a demokráciának mennie kell!”

„Ha a fejeteket az ég felé emelitek, ígérem, nem marad szem szárazon” – jósolta az egyik szónok, ám az égiek kifogták a szelet a vitorlájából, illetve a vizet a felhőjéből, mert az eső közben elállt. A jelenlévők ezek után hadat üzentek az ENSZ-nek, majd Kovács Gergely pártelnök közölte, minden jelenlévőnek jár az 5000 forint, amit hétfőtől a Fidesz-irodákban lehet átvenni.

A búcsúbeszédet Mátyás király mondta, felvételről. Azt állította, ő is itt van az Erzsébet téren, csak álruhában. A király egyebek közt adóemelést szorgalmazott és „Éljen az igazság!” felkiáltással búcsúzott az egybegyűltektől. Sokan nem mentek haza, hanem az ismét lejátszott Internacionálé taktusaira lépdelve átvonultak a diákok Operánál szervezett tüntetésére.