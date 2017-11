Elektronikus egészségügy: mire jó hét kártyaolvasó?

Az egész országban elstartolt szerdán az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), melynek lényege, hogy a háziorvosi és szakrendelőket, a kórházakat és a gyógyszertárakat egy informatikai hálózatba kapcsolja. Azonban az indulás korántsem zökkenőmentes.

Miután kedden a Magyar Nemzet hírt adott arról, hogy hiába volt több hónapnyi idő a felkészülésre, mindössze két nappal az EESZT indulása előtt a Készenléti Rendőrségnek kell a rendelőkbe szállítani a szükséges eszközöket, a Párbeszéd írásbeli kérdést intézett Pintér Sándor belügyminiszterhez, hogy adjon ki minden adatot az utolsó pillanatban kiszállított kártyaolvasók közbeszerzésével kapcsolatban.

Ugyanis mint megírtuk, volt olyan háziorvos, akinek hiába van már olyan kártyaolvasója, amellyel az e-személyin lévő adatokat le lehet hívni, további öt ilyen eszközt szállítottak ki neki a rendőrök, nem tudni, miért. Ráadásul nem ő volt az egyetlen, akinek különös módon rendőrök kézbesítették a csomagot. Egy háziorvosokat tömörítő Facebook-csoportban is lehetett olvasni hasonló esetekről: egy püspökladányi rendelőben állítólag már hét kártyaolvasó pihen.

A Párbeszéd közleménye szerint azt akarják megtudni a belügyminisztertől, hogy milyen okból volt szükség az utolsó pillanatokban újabb eszközök kézbesítésére, és azokat milyen szempontok szerint osztották szét a háziorvosok között. Szerintük felmerül ugyanis a gyanú, hogy az ellátóközpont direkt több eszközt vásárolt a szükségesnél, hogy azzal valamelyik Fidesz-közeli céget juttassa komolyabb bevételhez.

Kérdéseik nyomán kiderülhet az is, hogy kik indultak a kártyaolvasókkal kapcsolatos közbeszerzéseken, és azokat mennyi pénzből vásárolta meg a magyar állam.

Az orvosok egyébként jelenleg is komoly információhiánnyal küzdenek. Volt, akinek nagy nehézségek árán sikerült elérnie az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (ÁEEK), ahol arról tájékoztatták, hogy ha most nem veszi át a plusz kártyaleolvasókat, akkor november 1-je után már fizetni kell értük. Darabonként ráadásul körülbelül 32 ezer forintba kerülnek majd az eszközök. Volt egyébként olyan is, aki eredetileg három leolvasót rendelt, de csak kettőt kapott meg, ezért kért még egyet. Kérése nyomán végül egy rendőr még hármat szállított ki neki, így már öt leolvasó van nála.

Az, hogy valami nincs rendben az új egészségügyi informatikai rendszer beindítása körül, mutatja az is, hogy sokan még azzal sincsenek tisztában, pontosan miként kell csatlakozniuk a hálózathoz. A háziorvosok ráadásul segítséget sem tudnak kérni, többen arról számoltak be, hogy az ÁEEK segélyvonala gyakorlatilag elérhetetlen. Pedig a rendszer bevezetését több hónapos próbaidőszak előzte meg.

Az EESZT informatikai rendszerben a megfelelő jogosultságú szakorvosok, háziorvosok és nővérek számára minden lelet és felírt recept online megtekinthető. Mától tehát már az ország bármely kórházában és szakrendelőjében lekérdezhetővé válnak a betegek egészségügyi adatai. Az EESZT-nek a lakosság számára használható felületén, az Eeszt.gov.hu oldalon ügyfélkapus bejelentkezés és érvényes tajszám beírása után rendelkezhetnek a felhasználók, vagyis a betegek, hogy pontosan milyen adataikat is láthatják a rendszerben.