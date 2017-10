Elérhetetlen az Országos Roma Önkormányzat honlapja

Profil felfüggesztve – csak ennyi látható az Országos Roma Önkormányzat honlapján.

A Magyar Nemzet levélben kereste meg az ORÖ-t a leállással kapcsolatban, ami összefügghet a szervezetnél elindult adóhatósági vizsgálattal is. Mint a Romnet értesülése alapján lapunk is beszámolt róla, hétfőn hét lungo dromos roma önkormányzati képviselőt hallgattak ki az adóhatóság nyomozói költségvetési csalás gyanúja miatt, kedden pedig újabb ORÖ-tagokat hívtak be a NAV-hoz.

Október elején több megyében is egyszerre tartottak házkutatást az adónyomozók az ORÖ volt irodáiban, amelyeknek többsége a képviselők saját lakásán működött. A havi 450 ezer forintos költséggel szabálytalanul működtetett, és azóta már bezárt irodákban iratlefoglalásokat tartottak – nem kizárt, hogy a nyomozás során lefoglalták az önkormányzat szervereit is, ami aztán a leálláshoz vezetett.

Az Országos Roma Önkormányzat szerdán a Dohány utcai székházában rendkívüli közgyűlést tart, amely során Dancs Mihály képviselő, tanácsnok előterjesztése alapján egy öttagú ad hoc bizottság felállítását kezdeményezi, hogy vizsgálják a megyei irodák működését.

Az ORÖ működése botrányoktól terhes, így érthető, ha kormányzatnak már csak a nyilvánosság előtt stratégiai partnere a roma szervezet. Információink szerint az utóbbi időben ugyanis semmit nem bíznak az ORÖ-re, sőt valójában azt sem tudni, hogy a kisebbségi önkormányzatnál folyna-e egyáltalán érdemi munka. Nemrég derült ki, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jár el egy kétmilliárd forintos, romákat érintő programban. Ráadásul – mint arra Hadházy Ákos, az LMP társelnöke rámutatott – a programban a Farkas Flórián miniszterelnöki biztoshoz köthető emberek kapnak fizetést.

Nem mellékes, hogy Farkas Flóriánt nemrég csalás és közokirat-hamisítás miatt jelentette fel két roma politikus, kritikusai pedig arról beszélnek, hogy Farkas vezetése alatt került csődközeli állapotba az ORÖ, mivel a miniszteri biztos ellenőrzés nélkül kapott pénzeket az államtól. A hűtlen kezelés miatt elítélt, egyszer már elnöki kegyelemmel szabaduló roma vezető ugyanakkor erős politikai védelmet élvez a jelek szerint: korábbi bűnügyét 30 évre titkosították, Jávor Benedek a Párbeszéd EP-képviselője pedig hiába próbálta kideríteni a titkosítás okát – közérdekű-adatigénylése valahogy elkeveredett az Igazságügyi Minisztériumnál.