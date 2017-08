Elfogadták az augusztus 20-i biztosítási tervet, járművekkel blokkolnák a támadást

Elfogadta a biztosítási tervet az operatív törzs, amely a rendőrség Teve utcai székházából fogja követni és irányítani az augusztus 20-i esetleges biztonsági eseményeket – mondta kedden Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, az operatív törzs vezetője. Leszögezte: nem ismétlődhet meg a 2006. augusztus 20-i tragédia, amikor öt ember meghalt, több mint háromszázan pedig megsérültek a hirtelen jött viharban a Duna partján.

Péntekig biztosan melegedni fog az idő, de a hét végén a jelenlegi előrejelzések szerint hidegfront érkezik, ami viharos szelet hozhat. A tűzijáték szükség esetén egyetlen gombnyomással leállítható lesz, továbbá minden helyszínen hangosbemondóval fogják jelezni, hogy merre kell elhagyni a területet. A mentők 36 kocsival biztosítják a nemzeti ünnepet, a pesti és a budai oldalon is felkészültek egy esetleges tömeges balesetre. Az operatív törzsnek a Terrorelhárítási Központ is tagja, egyelőre nem közöltek semmilyen konkrét terrorveszélyt, a rendőrség azonban minden biztosítási helyszínen kész arra, hogy valamilyen rendőrségi járművel blokkoljanak egy támadást. Azt azonban még nem árulta el a szerv, hogy mekkora területet fognak lezárni a forgalom elől.

Az biztos, hogy a tavalyinál drágább lesz a tűzijáték. A Hungarofest pályázatán a Nuvu Kft. nyert 175 millió forintos ajánlattal, ez bruttó 224 millió forintot jelent. A pályázaton ezúttal volt némi verseny, hiszen a tavalyi tűzijátékot készítő Pyro-1 Kft. is indult, de valamivel drágább ajánlatot tett a riválisánál. Tavaly 140 millió forintos programmal is nyerni tudott. A Nuvu készítette a tűzijátékot a vizes világbajnokság megnyitójára is. A kilövési pontok számát egyébként megnövelték: a Dunán 17, a Lánchídon pedig 29 indítási pont lesz. Új helyszínt is kipróbálnak, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszra helyezik át a tűzijátékot, és a Parlament épülete is nagyobb szerepet kap. A Nuvunak tavaly 143 millió forint árbevétele volt, tehát most a tűzijátékkal az egész 2016-os évüket túlszárnyalják. A rendőrség mellett a biztonságért a Fidesz kedvenc őrző-védő cége, a Valton-Sec is felel majd. A tűzijáték utáni mentesítést pedig alvállalkozóként a Tornádó Trade 2000 Kft. fogja elvégezni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.16.