Elfogták az aktivistát, aki festékkel dobta meg a főügyészség épületét

Egy szegedi civil aktivistát már szombat este előállítottak; azt feltételezik róla, hogy a Czeglédy Csaba szocialista politikust ért vélelmezett jogsértések elleni tüntetés után rózsaszín festékkel dobta meg a Csongrád Megyei Főügyészség épületét – írja a HVG.hu.

A portál szerint a tüntetés eseményoldalán, közösségi portálon is megjelent a fotó, amelyen már a falon a rózsaszínű festék látható. Úgy tudja a HVG.hu, hogy mivel az ügyészség bejárata be van kamerázva, annak felvételeit is megnézhette a rendőrség, így azonosíthatták be rövid idő alatt azt a civil aktivistát, aki egyébként a városban több megmozdulást is szervezett már. Ezek a rendezvények többnyire kerékpározással, környezetvédelemmel voltak kapcsolatosak, de a gyanúsított azt is szóvá tette, hogy kevés a nyilvános illemhely Szegeden, valamint hajléktalanok élelemmel való ellátását is szervezte – írja a portál.

Rongálás vétségének gyanúja miatt, ismeretlen tettessel szemben indított eljárást a rendőrség. Az ügyben megszólalt a Legfőbb Ügyészség is, az MTI-hez eljuttatott közleményükben az igazságszolgáltatás elleni támadásnak minősítették az épület megdobását.