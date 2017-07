Elfüstölt állami milliárdok

Néhány héttel azután, hogy az állam bő hatmilliárd forintért megvásárolta, kiégett a polgári gumiégető erőmű. A tűzeset még június közepén történt; az elvileg évi nyolcezer órában villamos energiát termelő létesítmény azóta nem üzemel, és jó darabig biztosan nem is fog. Jelenleg ugyanis még csak a baleset körülményeinek 45 napos határidejű kivizsgálása zajlik, az egység helyreállítása pedig csak ennek befejeztével, legkorábban valamikor a nyár végén kezdődhet meg. Az épület láthatóan komoly károkat szenvedett, így a munkák minden bizonnyal hosszú hetekig tartanak majd.

Az erőmű – amelynek üzemeltetője szinte napra pontosan egy hónappal azelőtt került az állami Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. tulajdonába, hogy felcsaptak volna a lángok – korábban is elég hányatott sorsú volt. Megépítésének ötlete még 2003-ban vetődött fel, de engedélyeztetési problémák miatt 2005-ig lényegében semmi érdemi nem történt. Két év után aztán a beruházó TechCon Kft. változtatott a terveken, elérve ily módon, hogy az engedélyek egy részét ne kelljen megszerezni.

Ám a projekt – részben éppen a trükközés miatt – ezután is folyamatosan a helyiek és a környezetvédők támadásainak kereszttüzében állt. A legáltalánosabb kritika az volt, hogy Magyarországon nincs annyi fölösleges használt abroncs, amennyit a 23,2 tonna gumihulladék elégetésére tervezett egység évente felhasználna. Egy feljelentés nyomán a TechCon körül még 2007-ben nyomozás is indult emiatt.

Így a 8 milliárdos fejlesztés folyamatosan tolódott, a beruházást a gazdasági válság sem segítette. A TechCon ellen 2012-ben felszámolási eljárás indult, a cég a múlt év végén meg is szűnt. A projektet a Star Power Kft. vette át; végül ez a vállalat állította üzembe az erőművet három esztendővel ezelőtt.

Csakhogy a gumiégetéssel történő áramtermelés nem váltotta be teljesen a hozzá fűzött reményeket. A Star Power a jogszabályi lehetőségeket kihasználva már 2015-ben kérte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalt (MEKH), hogy a korábbiaknál magasabb összegért vegyék tőlük az erőműben előállított villamos energiát. (A hulladékból nyert áramot a MEKH a kötelező átvételi rendszer keretében a piacinál magasabb áron veszi át egészen a beruházás megtérüléséig, jelen esetben 2034 végéig.) Magánál a jogi aktusnál azonban érdekesebb volt a Star Power indoklása, amiből kiderült, hogy a felhasznált gumi drágább, mint amivel előzetesen számoltak, magasabbak a szén-dioxid-költségek is, hőt pedig a korábbi tervekkel ellentétben valószínűleg nem tudnak értékesíteni. Magyarul a bevételek alacsonyabbak, a költségek magasabbak voltak annál, ami az üzleti tervekben szerepelt. Ennek ellenére a kötelező átvételi ár 2015-ben még elég volt a nyereséghez: akkor bő félmilliárdos árbevétel mellett 153 milliós profitot termelt a cég. Tavaly viszont fordult a kocka: bár a forgalom jelentősen nőtt, az eredmény így is 200 millió fölötti veszteségbe fordult.

A polgári erőmű a tűzeset után néhány héttel. Egyelőre nem tudni, hogy mitől gyulladt ki az üzem Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Ilyen előzmények után döntött úgy az állam, megveszi a gumiégetőt, illetve az azt üzemeltető vállalatot. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. még a múlt év végén adott 6,3 milliárd forintot a tulajdonában álló Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató (NHSZ) Kft.-nek, a Világgazdaság egy korábbi cikke szerint teljes egészében a Star Power Kft. és tulajdonosa, a Star Power Vagyonkezelő Kft. megvásárlására.

Természetesen kerestük kérdéseinkkel az NHSZ-t; többek között arra is kíváncsiak voltunk, miért döntöttek a gumiégető bekebelezése mellett – válaszokat azonban nem kaptunk. Nemcsek Tibor, az állami cég ügyvezetője mindenesetre még februárban a Világgazdaságnak részben azzal indokolta a tranzakciót, hogy így az NHSZ energetikai célú hasznosításra alkalmas technológiához jut. A cégvezető másik magyarázata pedig az volt, hogy az állami cégcsoportba kerülve rendeződhet a kiserőmű sorsa.

Nos, Nemcsek Tibor valószínűleg nem arra gondolt, hogy négy héttel a tulajdonszerzés után egy szombat éjszaka leég a létesítmény. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál lapunkat arról tájékoztatták, hogy június 17-én este 9 órakor kaptak riasztást az erőműben keletkezett tűzről. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak fel, érkeztek kocsik Tiszaújvárosból, Mezőcsátról, Miskolcról és Hajdúnánásról. Ám az oltás így is több órán keresztül tartott, mert lényegében az egész épület lángolt.

Hogy mi okozta a tüzet, a folyamatban lévő vizsgálatra hivatkozva sem az üzemeltetőnél, sem a katasztrófavédelemnél nem tudták megmondani lapunknak. A településen lakók, illetve az erőműnek is otthont adó ipari parkban dolgozók tudni vélnek ezt-azt, ennek megfelelően különböző pletykák terjednek Polgáron. A helyiek a Magyar Nemzetnek műszaki hibát és emberi mulasztást is emlegettek, de volt, aki arról beszélt, hogy a gyárban egy ideje már nem használt berendezést próbáltak beüzemelni, ekkor keletkezett a tűz.

Mindenesetre a lángok látványos pusztítást végeztek. Az épület külső borításának jelentős része megsemmisült, ahogy vélhetően a gumi felhordószalag is, ahol a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az oltást kezdeni kellett.

Egyelőre nem ismert a kár összege; úgy tudjuk, az üzemeltetőnél abban bíznak, még az idén újraindulhat a termelés. A technika ugyanis állítólag nem sérült érdemben. Ennek ellenére a leállás biztosan több száz milliós bevételkiesést, egyben veszteséget jelent.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.10.