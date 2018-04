Elgurult a gyógyszer: a Fidesz szerint már mindenki Soros zsebében van

Mára mindenki Soros zsebében van, csak a Fidesz áll vele szemben – mondta Hidvéghi Balázs, a kormánypárt kommunikációs igazgatója csütörtökön a közmédiának, szavait pedig a távirati iroda is idézte.

Hidvéghi szerint a baloldalról eddig is tudták, hogy Soros megrendelésére végrehajtaná a kvótákat, elfogadná a betelepítéseket, „egy migránspárti politikát folytatnak”.

Mára azonban a Jobbikról is kiderült – folytatta –, hogy a hatalomért és a pénzért mindenre képes, még arra is, hogy beálljon a bevándorláspárti erők mögé. Gyöngyösi Márton jobbikos országgyűlési képviselő migrációpárti nyilatkozata egy nyílt bizonyíték erre, egy üzenet a migrációt támogató erőknek, hogy a Jobbikra is lehet számítani a „Soros-terv” végrehajtásában – mondta Hidvéghi Balázs.

A probléma ezzel csak az, hogy Gyöngyösi nem mondott ilyet: a jobbikos politikus a European Security Journalnek nyilatkozva arról beszélt, hogy a határvédelemre szükség van, a menekülttámogatási rendszert viszont újra kell tervezni, és a problémák gyökerénél – Ázsiában és Afrikában – kell segítséget nyújtani a menekülteknek. Gyöngyösi Márton szerint a gazdasági migráció továbbra sem elfogadható, de Magyarországnak kötelessége, hogy a valódi politikai menekülteknek, a Szíriából elüldözött családoknak ideiglenes menedékjogot adjon.

Hidvéghi szerint mindenesetre nincs különbség a baloldal és a Jobbik álláspontja és politikája között ebben a kérdésben, mindkét oldal bevándorlóországgá tenné Magyarországot, „mi pedig ez ellen harcolunk”.

Hidvéghi Balázs azt is mondta, az összes ellenzéki szereplő bírálta a határkerítést, amit most lehet, hogy kétségbeesetten próbálnak tagadni, de korábbi nyilatkozataik arról árulkodnak, hogy nem tennének meg mindent az ország megvédéséért, a kerítést elbontanák, és engednének a betelepítéseknek.

Ehhez képest a határkerítés ötlete is a jobbikos ásotthalmi polgármester, Toroczkai László ötlete volt, amiről az akkor még nem kormányszócsőként működő Origo is beszámolt.

A Fidesz régóta a valóságtól elrugaszkodott kampányt folytat, ennek része volt az a plakát is, amelyen erővágóval, Soros hóna alatt ábrázolják szinte az összes ellenzéki párt kormányfőjelöltjét. Az LMP-s Szél Bernadettet például azért nevezik Soros-ügynöknek, mert 2002-ben pár hónapig dolgozott a Menedék Migránsokat Segítő Egyesületnél – aminek nem mellesleg a Fidesz-kormány két év alatt csaknem 200 millió forintos pályázati forrást biztosított a Heti Válasz cikke szerint.