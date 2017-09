Elkészült a választási rendszer reformterve

Nyolc ellenzéki párt közösen dolgozta ki azt az arányos választási rendszert célzó reformtervet, amelyet szombat este alá is írnak, és amelynek tartalmát akkor ismertetik is. Onnantól kezdve azért fog küzdeni az együttműködést tető alá hozó Közös Ország Mozgalom, hogy az Országgyűlés javaslataiknak megfelelően módosítsa a választási törvényt, és ennek megfelelően írják ki már a 2018-as voksolást is – mondta el Gulyás Márton aktivista, a mozgalom vezetője az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

A szóban forgó jogszabály átírásához nem mellesleg kétharmados többség szükséges, vagyis fideszes szavazatok is kellenének. Gulyás közölte: polgári engedetlenségbe kezdenek abban az esetben, ha a kormánypárt elzárkózik az együttműködéstől. Azt nem árulta el, pontosan mire gondol.

Gulyásék augusztus 20-a után ültették tárgyalóasztalhoz a pártokat, a tömörülés legfontosabb célja a szerintük igazságtalan, aránytalan választási rendszer megváltoztatása.