Schmitt Pál szerint Orbán Viktor már a 2032-es olimpia megrendezését fontolgatja

Schmitt Pál vagyok, volt Fidesz alelnök – így mutatkozott be az egykori köztársasági elnök, aki doktorija plágiumbotrányába bukott bele. Mindannyian egy újabb erőpróba előtt állunk – mondta a jövő évi választásra utalva –, célegyenesben vagyunk és bizony szükségünk lesz minden tudásunkra, lelkesedésünkre és akaraterőnkre, hogy ismét győzzünk. Hinni kell a lelkiismeretesen elvégzett jó munkában, bízni kell magunkban, egymásban, választott vezetőinkben és a nemzet egységében – mondta.

A budapesti olimpiarendezés is fontos téma volt, a világ olimpiai sportmozgalma nagyra értékelte a hitet, hogy képes Magyarország is megrendezni az emberiség történetének egyik legnagyobb eseményét. Schmitt szerint kirajzolódni látszott egy lehetőség, aminek igenis megvolt a gazdasági fedezete, a költségek egyharmadát a NOB állta volna. „És akkor jött egy álomgyilkos rossz pillanat és az álom szertefoszlott” – mondta a Momentum népszavazási kezdeményezésére utalva. A volt köztársasági elnök szerint addig támadták hazuságsgokkal a pályázatot, hogy megcsappant az emberek hite. „Fájó szívvel ugyan, de visszavontuk pályázatunkat, de az úszó- és a judo-vb megrendezésével megmutattuk, mire vagyunk képesek”. Majd arról is beszélt Orbán Viktorra utalva, hogy „ahogy az olimpiai ötletgazdát ismeri”, ő már fontolgatja a 2032-es olimpia megrendezését is. „Igaz, hogy ő akkor már 70 éves lesz, de egy hetilap szerint akkor is ő lesz a döntéshozó” – mondta. majd azt is hozzátette: „Ma csapatkapitányt és ütőképes cspatot kell választani, jó helyzetben vagyunk, mert cspaatkapitányt nem kell külföldről hozni, a régi is megteszi” – viccelődött a közönség nevetését kiváltva. Az olimpia jelmondatát idézve zárta beszédét: „gyorsabban, magasabbra, erősebbre”