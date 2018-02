Ellenzéki már nem is adományozhat

Miközben a fideszes képviselőjelöltek a legnagyobb nyugalomban oszthatnak saját nevükkel felcímkézett tojást és tejet vagy éppen laptopot az időseknek, ellenzéki politikus már nem adhat adományt egy fogyatékos gyermekeket nevelő intézménynek. A jobbikos Mirkóczki Ádám ugyanis hiába szeretett volna segíteni, a – Balog Zoltán vezette Emberi Erőforrások Minisztériuma alá tartozó – megyei fenntartó egyszerűen nem engedte. Indoklás nincs.

Mirkóczki Ádám, a Jobbik országgyűlési képviselője – egyben egri választókörzeti jelöltje – a Magyar Nemzetnek elmondta, karácsonyi adományozásuk után maradt még pénzük, ezért felkeresték Heves megyében az egyik fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő intézményt, hogy szívesen segítenének nekik. (A pontos nevet szándékosan nem mondta, mert – ahogy a politikus fogalmazott – nem akarja őket kellemetlen helyzetbe hozni.) Az ottani vezető tájékoztatása szerint leginkább különböző korú gyermekeknek készült készségfejlesztő játékokra lenne szükségük, ezért a jobbikos politikus és csapata több tízezer forintért vásárolt ilyeneket. Az volt a megállapodás, hogy az átadásból nem csinálnak sajtóeseményt, néhány fényképet is csak akkor készítenek, ha az intézmény is hozzájárul.

Mirkóczki Ádám szerint ez bevett gyakorlat náluk; ha az érintett nem szeretné, akkor nem szokták dokumentálni az adományozást.

A tegnapra tervezett találkozás előtt néhány nappal azonban a megyei fenntartó közbenjárt, és le kellett fújni az egészet. A lapunkhoz is eljutott e-mail szerint ugyanis a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltsége jelezte, nem támogatja az adomány átadását. Azt elismerték, hogy Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselőként „természetesen az intézménybe beléphet”, de azt is hozzátették, „tisztelettel kérjük, hogy adományt ne vigyen”. Az viszont az üzenetből nem derült ki, hogy a szociális területért felelő Sinka Zsolt megyei igazgató miért nem szeretné, hogy a fogyatékos gyermekek készségfejlesztő játékokhoz juthassanak, még ha jobbikos képviselőtől is.

Mirkóczki Ádám ennek kapcsán azt mondta, hogy „a fenntartó kérését tiszteletben tartva, de azzal egyet nem értve” kollégáját kérte meg mint magánszemélyt, hogy vigye el az ajándékokat az intézménybe, így azok végül eljutottak a gyerekekhez. – Számomra végtelenül felháborító és ugyanennyire felfoghatatlan, hogy egy ilyen érzéketlen, antiszociális gondolkodású ember, mint Sinka Zsolt, mit keres egy olyan szervezet élén, ami alá a súlyosan fogyatékos, beteg gyermekeket ellátó intézmények is tartoznak – mondta a politikus. Bár szerinte senkinek se legyen illúziója, ha a térség fideszes képviselője, Nyitrai Zsolt tervezett volna hasonlót, még a helyi televízió is élőben adta volna.

Ez talán annyira nem is áll messze a valóságtól, hiszen Nyitrai Zsolt éppen a napokban – a helyi tévé riportja szerint – részt vett egy olyan eseményen, amelynek során Füzesabonyban hetven, míg a közeli Szihalmon további tíz 65 év feletti nyugdíjas kapott laptopot. Ráadásul az ő esetében nem volt gond azzal sem, ha állami fenntartású intézménybe, konkrétan az egri Markhot Ferenc Kórházba akart ajándékot vinni: karácsonykor még Facebook-oldalán is eldicsekedett vele, hogy bejglit vittek a sürgősségi osztály dolgozóinak. Büszkén hirdette azt is nemrég, hogy Egerben almát osztott a helyieknek, és felvetette, hogy szervezhetnének évente hasonló eseményt.

Ám nem Nyitrai Zsolt az egyetlen politikus, aki a választási kampány hevében – természetesen a sajtó jelenlétében – adakozásba kezd. A fővárosi VII. kerületben a fideszes Bajkai István nem olyan régen ingyentejet osztott a helyieknek, a palack címkéjén ott szerepelt a neve is. Pár héttel korábban tojást kaphattak tőle ingyen a kerület lakói, azokra a dobozokra is nagybetűkkel felírták a nevét.

Ezzel szemben a Jobbikon kívül más ellenzéki pártnak is tiltották már meg a jótékonykodást. A Demokratikus Koalíciónak (DK) például Pécsett azt, hogy ételt, konkrétan babgulyást osszon.

Pedig a segítségre sok helyen igenis szükség van. Lapunk írta meg nemrég, hogy a Dóri Ház nevű pécsi gyermekhospice-intézményben csak azért nem kapcsolták még ki a villanyt, mert lélegeztetőgép segít az otthon lakójának.

