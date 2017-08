Elmossa az eső az ünnepi program egy részét

Az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé a fővárosi légi parádé tervezett eseményeinek teljes körű megtartását – közölte az augusztus 20-ai központi ünnepi rendezvények biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs vasárnap délelőtt az MTI-vel. A közlemény szerint a Duna Országház előtti szakaszán megtartott vízi és légi parádé programjából az ejtőernyős ugrások maradnak ki.

Az időjárás nem kíméli a nemzeti ünnepet. A várható esőzések miatt Budapestre, Pest megyére, valamint Heves és Nógrád megyére is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Az előrejelzés szerint az érintett területeken 24 óra alatt több mint 20 milliméternyi eső hullhat. Emellett erős szélre is lehet számítani: délután a Tiszántúlon és a főváros tágabb környezetében akár 60 kilométer/órás széllökések is lehetnek. Kara Ákos, az operatív törzs vezetője már szombat délután jelezte, hogy a nap folyamán a friss információk, meteorológiai előrejelzések alapján döntenek szükséges-e az egyes programokat módosítani. Előfordulhat tehát, hogy nem az ejtőernyős ugrások törlése lesz az egyetlen változás az eredeti tervekhez képest.