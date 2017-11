Elmúlt a felhajtás a Köznevelési Kerekasztal körül, idén már nem is ül össze

A szélesebb nyilvánosságot mellőzve, az eredeti tervekkel ellentétben hetekkel később alakult újjá a Köznevelési Kerekasztal szerdán. A szervezet – új nevén: Köznevelés-stratégiai Kerekasztal – idén már össze sem fog ülni, csak várhatóan január közepén, tudta meg a Magyar Nemzet. Utóbbi gyakorlatilag az jelenti, hogy a 2017–2018-as tanév első féléve anélkül telt el, hogy a fórum érdemben egyeztethetett volna a köznevelés kérdéseiről.

A pedagógustiltakozások lecsendesítése céljából létrehozott Köznevelési Kerekasztal 2016-os megalakításának igyekezett minél nagyobb sajtóvisszhangot keríteni a kormány – még személyesen Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere is részt vett az alakuló ülésen –, ez a szervezet mostani átalakításáról már nem volt elmondható. Utóbbit jól mutatja, hogy az ülésen történtekről csak a terület helyettes államtitkára, Maruzsa Zoltán számolt be. Hogy az alakuló ülést nem akarta nagydobra verni a kormányzat, azt az is bizonyítja, hogy az eseményt követően sajtótájékoztatót sem hirdettek – legalábbis nem szerepelt az állami hírügynökség felületén meghirdetett nyilvános rendezvények között –, s a kormány hivatalos honlapján található eseménynaptárban sem említették.

Az alakuló ülésen részt vett Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Lapunknak elmondta: örömmel konstatálták, hogy a kerekasztalhoz csatlakozott Csapó Benő, a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa, „akinek tapasztalatai és a szakmaisága megkérdőjelezhetetlen”. Amiatt viszont őszinte sajnálatát fejezte ki, hogy a pedagógus-szakszervezetek úgy döntöttek, nem vesznek részt a fórum munkájában. „Jó lett volna, ha erősítik a szakmai oldalt” – jegyezte meg.