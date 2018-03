Elrendelték a nyomozást a gyanús orosházi aláírások miatt

Elrendelte a nyomozást a rendőrség az MSZP orosházi országgyűlési képviselőjelöltje által tett feljelentés ügyében – tájékoztatta a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken közleményben az MTI-t. Mint írják, a nyomozást a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt rendelték el.

A napokban Füvesi Sándor, az MSZP–Párbeszéd országgyűlési képviselőjelöltje és Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese Orosházán sajtótájékoztatón jelentette be, hogy közokirat-hamisítás, személyes adatokkal való visszaélés és a választás rendje elleni bűncselekmény miatt feljelentést tesznek az Orosházi Rendőrkapitányságon.

Füvesi Sándor elmondta, hogy a párt delegáltja több gyanús aláírást talált az egyéni országgyűlési választókerületi választási bizottság ülésén: olyanok aláírása is szerepelt az íveken, akik biztosan állítják, hogy nem írták alá azt, és volt olyan eset is, amikor különböző pártok ajánlóívein megegyezett az aláírók sorrendje. Hozzátette: ő is szerepel ajánlóként öt jelöltnél, miközben már nyilvántartásba vett képviselőjelöltként indul a választáson Békés megye 4. számú választókerületében.

Gőgös Zoltán elképzelhetőnek tartotta, hogy a négy évvel ezelőtti adatok kerültek ki a nyilvántartási rendszerből. Mint mondta, Füvesi Sándor esetén a régi lakcímével írták alá az íveket.

Füvesi Sándor a Hír TV-nek korábban azt mondta, „maffiaszerű másolás” történt Orosházán. – Gyakorlatilag ebben az országban mindent ellopnak, megpróbálták elcsalni a választást is. A jog eszközével sikerült fellépni, a hat fellebbezésünkből kettőnek helyt adtak, így két képviselőjelöltet leléptettek a színről. Több esetben is megmaradt a gyanú. A Kúriához fogunk ezekben az esetekben fordulni – fogalmazott.

A körzet fideszes parlamenti képviselője, Simonka György pedig baloldali ármányt sejt a háttérben. – Baloldali kötődésű emberek jelennek meg nyolc-tíz pártnak a listáján is. Én is megkérdeztem a választási bizottságot egy hivatalos beadványban, hogy miért nem zárták ki ezeket a jelölteket és pártokat. Egyelőre a bizottság nem tudta tárgyalni a beadványomat. Kíváncsian várom, hogy mi fog történni. Az egyértelműen látszik, hogy valami csel lehet a dolgok mögött. Azt is el tudom képzelni, hogy a Jobbik, amely pártszövetségre törekszik most az MSZP-vel, éppen lábon lőtte az MSZP-t. Nem tudjuk, ki állhat mögötte, lehet, hogy valamilyen baloldali árulás történhetett – mondta.