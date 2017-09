Elsodorhatja a tiltakozás a mobilgát-építési terveket

A Fővárosi Közgyűlés munkájának ellehetetlenülésére hivatkozva levetetheti a szerdai ülés napirendjéről Tarlós István (Fidesz–KDNP) főpolgármester a csillaghegyi öblözet, benne a Római-part árvízvédelmének az ügyét – értesült a Magyar Nemzet. Úgy tudjuk, a tanácskozás kezdetén a városházán tiltakozhatnak civilek és ellenzéki politikusok a kormánypártok által egyszer már eldöntött part menti mobil gát ellen.

Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes a parti mobil gát megépítéséről áprilisban hozott – hatályos – határozat fenntartását szeretné, másról nem nyitna vitát a közgyűlésben. Ugyanakkor a Lányi András író, filozófus, környezetvédő éppen a szakmai viták elmaradása miatt kérte még a múlt héten a döntés elhalasztását.

Bár döntés nincs, a több tíz milliárd forintos beruházás előkészítése tovább zajlik. A Pest Megyei Kormányhivatal csütörtökre hirdetett közmeghallgatást a csillaghegyi öblözet árvízvédelmének környezeti hatástanulmányáról. A dokumentumot a Fővárosi Csatornázási Művek megbízásából 2017. szeptember 18-án véglegesítette az Utiber Kft., s az anyag kizárólag a Római-partra építendő védművel, a 3,1 kilométer hosszú Duna menti mobil gát megvalósításával foglalkozik. Az anyag tagadja azokat az állításokat, hogy a mobil gát fala 3,5 méter magasan elzárná a kilátást, ugyanis valójában árvízmentes időszakban fél méter magas fal lenne a parton, viszont a föld alá átlagosan 9 méter mélységbe nyúló úgynevezett szádfal épülne.

A természetes part ilyen mértékű megszüntetése miatt aggódik Lányi András, hogy itt elpusztulna az élővilág. A tervezők szerint viszont a Natura 2000 természetvédelmi területből élővilág-védelmi szempontból csupán 460 négyzetmétert érintenek közvetlenül a munkálatok, és sem a növényzet, sem az állatvilág nem sérül jelentősen. Mint írták: elviselhető, hogy néhány tompa folyamkagyló, a halak közül a balin, a halványfoltú küllő, a német és magyar bucó, a selymes durbincs, a leánykoncér ivadéka elpusztul. Azt jósolják ugyanakkor: nem kerülnek veszélybe az eurázsiai hód, a közönséges vidra vagy a közönséges ürge egyedei, mert a munkálatok zavaró hatása miatt az állatok „elkerülik az érintett területet”.

Kedden hat nemzetközileg is elismert magyar vízügyi szakértő (Bogárdi István, Futaki Károly, Holló Gyula, Koncsos László, Simonffy Zoltán, Völgyesi István) is megküldte állásfoglalását a közgyűlés tagjainak. Szerintük a part közeli mobil gát nagy kockázatot rejt, amellett, hogy jelentősen rontja a part természetes jellegét. Úgy vélik, a mobil gát váratlan tönkremenetele esetén a hullámtér gyors, özönvízszerű elöntése következik be. Az ügyben korábban a főpolgármester azt mondta ugyan, hogy „felveti” a népszavazás lehetőségét, azonban egy hasonló kezdeményezés kérdése éppen a Kúria döntésére vár, tehát a közgyűlés nincs is döntési helyzetben.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.27.