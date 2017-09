Eltűntek az egyenruhások, kirajzottak a drogosok a Hős utcából

„Nem vagyok csöves, de tudnál segíteni, van pénzem, de édesanyámat agyvérzés érte” – lépett mellém egy zavartnak tűnő fiatal a Stadionok buszállomásnál. Szavai azért leptek meg, mert másfél hete a kéregetős szövegek egyik változatát sem lehetett hallani a környéken. Augusztus végén ugyanis ellepték a rendőrök a fővárosi 1-es villamos Stadionok és Hős utca közötti szakaszát, ezzel egy kis időre kifüstölték a drogosokat az egyik legforgalmasabb metrómegálló, illetve egy központi villamosvonal környékéről. Az 1-esen is békés volt a hangulat, időközönként sem ordibáltak a drogtól bódult fiatalok.

Ám az idill hamar szertefoszlott. Alighogy eltűntek a rendőrök, visszatértek a kábítószertől bódult fiatalok is. Kedd dél után egyetlen egyenruhással sem találkoztunk az érintett szakaszon, se a villamosmegállókban, sem a Puskás-stadion környékén. Annál több herbálos koptatta viszont a placcot vagy pihent meg a padon, hogy meggyúrjon egy füves cigit.

Csupán negyedórát utaztunk kedden az 1-es villamoson, és a rendőri jelenlét híján a Hős utcánál legalább három herbálos pattant fel a járműre, kábítószergyanús csomagot szagolgattak, és örvendeztek, hogy milyen jó anyagot sikerült beszerezniük. Egy héttel ezelőtt ennek nyomát sem láttuk.

Augusztus utolsó hetében ugyanis minden megállóban posztolt legalább két rendőr, a hírhedt Hős utcánál is egyenruhások álltak, ahogy a drogtanyává lett utca bejáratát is rendőrök őrizték. Meg is lett az eredménye a nagy rendőri készültségnek. Kilenc nap alatt összesen 81 főt állítottak elő a Stadionok és a Hős utca által határolt környékről.

A hatalmas rendőri jelenlétre mindenképp szükség volt. Az utóbbi időkben döbbenetes jelenetek zajlottak le az 1-es villamos ezen szakaszán. Hetekkel ezelőtt egy kutyát rúgtak le a gazdája mellől a járműről. Később egy holttestet találtak a Puskás Ferenc Stadion metrómegállónál, majd néhány óra leforgása alatt tizennyolc fiatalt vittek kórházba egy új, nemrég az utcákra kerülő dizájnerdrog miatt.

Kerestük a rendőrséget, arról érdeklődve, befejezték-e az akciót, valamint mivel indokolják az egyenruhások hiányát, illetve arra is választ vártunk, hogyan hagyhatja a rendőrség, hogy a város központi részén, az egyik legforgalmasabb metrómegállónál és egy központi villamosvonal környékén ilyen tarthatatlanná és ijesztővé váljon a helyzet, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.