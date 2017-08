Elviselhetetlen bűz árad a szeméttelepről

Hatalmas halmokban áll a kiválogatatlan hulladék az 5 milliárd forintból felépített királyszentistváni szemétlerakónál, ahová több mint 150 település szemete kerül – adta hírül az RTL Klub. Az MSZP veszprémi önkormányzati képviselője, Hartmann Ferenc is megerősítette, hogy szelektálás nélkül hordják a telepre a szemetet. Mint mondta, sokszor földtakaró nélkül kerül ki oda a hulladék, ami egyébként szabálytalan.

A helyiek rothadó szemétszagra panaszkodnak, állítólag több kilométerrel távolabb is érezni az elviselhetetlen bűzt. A problémát többször is jelezték a kormányhivatalnak, úgy tudni, hogy meg is bírságolták az üzemeltetőt.

A RTL Híradója azonban hiába érdeklődött, hogy milyen ellenőrzéseket végzett a kormányhivatal, illetve milyen hiányosságokat tapasztaltak, mindössze azt a választ kapta, hogy jelenleg is hatósági eljárás zajlik, ezért nem nyilatkozhat a hivatal.

A projekt oldalán azt írják, folyamatosan füvesítik a területet, és madarak sem lesznek, mivel nem találnak élelmet a szeméthalmok között, ezzel szemben a riportban hatalmas madárrajokat lehetett látni.