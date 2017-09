Elzárkózva tanácskozik a politikai elit

Lényegében hermetikusan lezárták tegnap a velencei Velence Resort & Spa hotelt, ahol megkezdődött a Fidesz és a KDNP háromnapos kihelyezett frakcióülése. A kormánypárti képviselők, államtitkárok és olyan vendégek, mint például Schmidt Mária, már kora délutántól érkeztek a szállodába. Kérdezni nem lehetett tőlük, az újságírók nem közelíthették meg az épületet.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A frakcióülés a hagyományoknak megfelelően Orbán Viktor miniszterelnök politikai helyzetértékelőjével vette kezdetét szerdán este. A hamarosan miniszterré avanzsáló Kósa Lajos előzetesen annyit árult el, hogy szó lesz a kötelező betelepítési kvóták és a migránsválság kérdéséről. A kormányfő szigorúan zárt körben beszélt, az ott elhangzottakról egy csütörtöki sajtótájékoztatón fognak beszámolni.

Csütörtökön és pénteken a kormánypárti frakciók meghallgatják majd a miniszterek beszámolóit, és hivatalos formát ölthetnek a már bejelentett személyi változások: Kósa Lajos leköszönhet a Fidesz frakcióvezetői posztjáról – a Modern városok programért felelős tárca nélküli miniszter lesz –, utódjának pedig a kormányfő Gulyás Gergelyt javasolja.

Kósa Lajos motorral érkezett Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

A kormánypártok parlamenti üléskezdés előtti, kihelyezett frakcióülései mindig érdekesek, hiszen az ott meghozott döntések, illetve a megfogalmazott elképzelések általában hosszú hetekre vagy hónapokra tematizálják a közbeszédet. A migráció értelemszerűen több alkalommal is szerepelt terítéken onnantól, hogy 2015-ben valós problémát okozott a kérdés, hiszen tömegével érkeztek a bevándorlók Magyarország határaihoz. Orbán Viktor miniszterelnök beszédéből azonban az utóbbi időben nem sok szivárgott ki, így legfőképp arra lehetett hagyatkozni, amit utána hivatalosan is közöltek az általa elmondottakról és a frakcióülésről. Az idén februárban, a tavaszi parlamenti szezon előtt jelentették be például az azóta már elfogadott és nagy vihart kavaró civiltörvény részleteit.

Vona felkészül

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A Jobbik képviselői Siófokon gyűltek össze, ez a rendezvény is a pártelnök, miniszterelnök-jelölt helyzetértékelésével és a következő hónapokban rájuk váró feladatok meghatározásával kezdődött. Vona Gábor a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy beszédében felvázolta: a 2018-as választásnak önmagán túlmutató tétje van, mert nem csupán a Fideszt kell legyőzniük, hanem a leszakadó Magyarország rémképétől is meg kell szabadítani a társadalmat. Így előre is vetítette a kampányra vonatkozó három fő üzenetüket, amelyet el akarnak juttatni az emberekhez. Az első a biztonság, vagyis hogy a Jobbik is meg tudja védeni Magyarországot, nemcsak kerítéssel, hanem a határőrség felállításával és azzal, hogy a szegények mellett a gazdag migránsokat – vagyis a letelepedési kötvénnyel érkezőket – is kizárja.

A második fő üzenetük a bérunióval kapcsolatos, azt akarják eljuttatni mindenkihez, hogy a Jobbik lesz a bérfelzárkóztatás kormánya. Vona Gábor harmadikként az elszámoltatást említette, amely esetében szerinte azt az egyszerű kérdést kell feltennie mindenkinek, vajon tőle és a Jobbiktól vagy az MSZP-t vezető Botka Lászlótól várható a valódi elszámoltatás.

Együtt tüntetők Velencén Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Vona Gábor elmondása szerint viták is voltak, a legélesebb szóváltás annak kapcsán alakult ki, vajon hogyan tudnák az elvándorlást megállítani, egyáltalán mennyire fékezhető a folyamat. Sokat beszéltek arról is, hogyan tudnának a női szavazóknál népszerűbbek lenni. Kérdésünkre, hogy hány nő lesz például 2018-ban a Jobbik képviselőjelöltjei között, a pártelnök úgy fogalmazott, hogy sajnos nem annyi, mint amennyit szeretnének.

Az MSZP Botkát hallgatja

Az MSZP-sek Hajdúszoboszlóra vonultak el, a frakció kiegészült Botka László miniszterelnök-jelölttel, Molnár Gyula pártelnökkel és a megyei elnökkel is. Nyakó István sajtófőnök lapunkat arról tájékoztatta, hogy Tóth Bertalan frakcióvezető tartott szerda délelőtt egy szakpolitikai előadást, a téma a „Fidesz utolsó kormányzati parlamenti ciklusára” való felkészülés volt. Megszólalt a mostanában Botka László körül feltűnő, egyébként az Együttben politizáló Komáromi Zoltán egészségügyi témában, Andor László volt uniós biztos társadalmi kérdésekben, illetve Büttl Ferenc közgazdász is. Délután Molnár Gyula, Botka László és Hiller István is felszólalt, a sajtófőnök azonban erről nem akart a többet elárulni. Információink szerint szó volt a párton belül is vitákat kiváltó szövetségi politikáról, Nyakó István azonban csak annyit mondott, hogy kötetlen beszélgetések formájában sok minden szóba került, de nincs felhatalmazása arra, hogy erről beszámoljon.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.14.