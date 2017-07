Emberemlékezet óta nem láttak ekkora vihart Siófokon

– Szerencsére nem aludt benne senki – mutat egy lakókocsi romjaira a szabadisóstói Baross Gábor utca egyik háztulajdonosa. Aztán megpaskol egy farönköt. – Ezt kivágtuk, nehogy rádőljön a házra. Ami kidőlt, arra meg kakasülőt akartam tenni, hogy lássam a tavat, de ebből már nem lesz semmi – legyint. A tűzoltók a ház jobb oldalát próbálják épp kiszabadítani az előkertből rá dőlő fa alól. A sziklakertben békésen ülő Buddhát viszont elkerülték ágak: a férfi szerint „jóban lehet Istennel”.

A Baross utca majd minden házát érte kár. A példátlanul erős vihar szokatlan irányból, délnyugat felől csapott le a Balatonra. Sokak szerint ez lehetett az oka annak, hogy az északi szélhez szokott fákat gyökerestől csavarta ki a 157 kilométer per órás szél. A 80-100 éves fák most házak tetejére dőlve, sziklakertekre borulva pihennek.

Nem egy házat láttunk, amelynek átszakította a tetejét a ledőlt fa, és olyan is akad, ahol az udvarban lévő, illetve a szomszéd házból átdőlő fák áthatolhatatlan labirintusként tornyosulnak a bejárat előtt. Az egész utcában egyetlen teljesen épen maradt épületet találtunk.

– Bent voltunk a vízben, amikor láttuk, hogy jön a vihar. Tíz percig tartott az egész – mutat körbe az udvarán egy másik lakó, akinek az autója is egy fa alá szorult, bár nagyobb kár nem esett benne. Csak elmenni nem tudnak vele. Reggel favágókat hívtak, de a villanyvezeték leszakadása miatt nem tudtak elkezdeni dolgozni. Azóta az utca egy részét áramtalanították, de a favágóknak közben ezer másik dolguk akadt a környéken. Ez a család így most a hétfő éjjel óta dolgozó tűzoltókra és katasztrófavédőkre vár, akik módszeresen járják végig a házakat, hogy felmérjék a károkat az egész környéken. Az egyik katasztrófavédő szerint negyvenötezer címen van jelenésük. Alapvetően csak az életveszélyt okozó fákat távolítják el; a többit már a tulajdonosnak kell intéznie.

A kemény vihar házakat tarolt le, autókat tett tönkre Siófokon





























Rosszabbul járt az az idősebb úr, akinek az udvarán álló autóját telibe találta egy fa.

– Ebből kabrió lett – jegyzi meg tényszerűen egy nézelődő. A pórul járt férfi is megerősíti, hogy a vihar iránya okozta a gondot. Szerinte tíz-húsz évente előfordul, hogy egy vihar „felgyűri a kempinget” a kerítésre, de ez a mostani mindennél durvább volt. Mindenki arról beszél, hogy még az öregek sem láttak ilyen vihart a Balatonon. A part felé vezető utcán emelőkosárból vágják az egyik házra dőlt fát a tűzoltók. Nemcsak a Baross utca, de a legtöbb keresztutca is le van zárva éjszaka óta.

Az egyetlen személyi sérülés egy kemping területén történt. A nyaralásukat éppen kedden befejező fiatal hölgy érzékletesen egy halom fára mutatva festi le, hogy milyen volt a sátorban átélni az egészet. Ott állt ugyanis a sátruk, bár ezt nehéz most elképzelni.

– Nagyon durva volt. A pasim kiment, hogy arrébb álljon az autóval, aztán vissza is jött, hogy azonnal menjek be az épületbe. Ő még segített a szomszédoknak – meséli. Eközben találta el az egyik fa a szomszéd kempingező család férfitagját, akit törött vállal és súlyos fejsérüléssel szállítottak kórházba. A fiatal pár autóját nem sokkal azelőtt szedték ki a segítők, hogy odaértünk: a tetejét rendesen megnyomorgatta a fa, és a szélvédő is betört egy kicsit.

A Baross utcán takarítják a romokat, sorra darabolják fel a kidőlt fákat. Ötven méterrel arrébb, a strandon lévő kempingben viszont azt mondják, hogy semmi komolyabb dolog nem történt, csak pár ág tört le: mintha a vihar csak a szomszédos utca házainak kertjein ment volna végig. Az élet azonban a vihartól függetlenül folyik tovább: a dolgozó tűzoltók, a fejüket fogó és portájukat takarító háztulajdonosok előtt az utcán boldog fürdőruhás családok tartanak a Balaton felé delfin alakú matracokkal és törölközőkkel felszerelkezve.