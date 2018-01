Embert csempészett a Csíki Sör tulajdonosa

Elgondolkodtató ügy jutott a Magyar Nemzet tudomására: Lénárd Andrást, a magyar kormány által is támogatott székelyföldi sörgyár, a Tiltott Csíki Sört előállító üzem tulajdonosát embercsempészet miatt keresik az Amerikai Egyesült Államokban. A birtokunkban lévő periratok szerint (az ügyet tárgyaló kerületi bíróság New York állam Syracuse nevű városában van) Lénárd Andrást 2001. január 21-én Champlain település közelében fogta el a rendőrség, amint Kanada és az Egyesült Államok közötti zöldhatáron, két mérföldre a hivatalos határátkelőhelytől autójában három külföldi nőt csempészett az országba. Utóbbiak állampolgársága nem derült ki a periratból, de nevük alapján vélhetően magyarok. Az Erdélyi Átlátszó újságírója elérte egyiküket, aki Facebook-profilja szerint ma is Pécsett él, és az erdélyi portálnak azt mondta: egy amerikai sztriptízbárban táncoltak volna, de nem kaptak vízumot. Így Kanadába utaztak, ahol Lénárd várta őket autóval, hogy a zöldhatáron csempéssze át őket az Egyesült Államokba.

Tegnap délután kollégánk elérte telefonon Lénárd Andrást. Lénárd elmondta, rég nem járt az Egyesült Államokban, és nem szívesen emlékszik vissza arra, ami ott vele „évtizedekkel korábban” történt.

A tettenérés után Lénárdot letartóztatták, a lányok tanúk lettek, ugyanakkor gyanúsítottak is tiltott határátlépés vétségéért. Lénárd ügye súlyosabb bűncselekménynek (angolul felony) számít, mivel külföldiek becsempészésével és utaztatásával vádolták meg. Lénárd amerikai állampolgárságú menyasszonya februárban kifizette az ötvenezer dollárnyi (13 millió forint) óvadékot, így a vádlott szabadlábon védekezhetett. Mellékszál, de a menyasszony, Jerelyn T. ellen is eljárás indult, mégpedig külföldi állampolgároknak az Egyesült Államok határain belüli illegális fuvarozásáért. A nő is volt előzetes letartóztatásban, ügyét 2001 novemberében zárták le.

Lénárd Andrásra visszatérve: szabadlábra helyezése után eltűnt az Egyesült Államokból. Ügyvédje 2001. június 13-án arról tájékoztatta a bírót, hogy védence Kanadában tartózkodik, és sem most, sem a jövőben nem kíván megjelenni a bíróság előtt. A bíró azonnal letartóztatási parancsot adott ki Lénárd András ellen, és nem találtuk nyomát a periratban, hogy később visszavonta volna. A kezünkbe jutó dokumentumok szerint az ügy jelenleg is függőben van, mert a gyanúsított eltűnt a hatóságok szeme elől.

Információink szerint Lénárd András azóta Csíkszeredában él amerikai feleségével. Hazatérve az erdélyi református egyház nyugdíjpénztárának (!) tőkéjét felhasználva fogott vállalkozásba, törpevízierőmű-rendszereket szándékozott telepíteni az Úz völgyébe és máshová. A zöldenergiát célzó beruházások finoman szólva sem nyerték el a helyiek és a környezetvédők tetszését: több helyen parázs viták alakultak ki arról, hogy a betoncsőbe vezetett patakból mi haszna lesz az ott élő közösségnek. A táncoslányok csempészetével vádolt üzletember résztulajdonában lévő, erőműveket építtető és üzemeltető céget 2015 elején felvásárolta a magyar állam, pontosabban a Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt. Sajtóhírek szerint harmincmillió eurót fizetett a tranzakció során, de az üzlet cseppet sem nevezhető sikeresnek: a romániai cégnyilvántartás szerint a magyar állam tulajdonában lévő MVM ottani leányvállalatai azóta komoly veszteséget termeltek, és jelentős adósságot halmoztak fel.

Időközben Lénárd megalapította a Csíki Sör Manufaktúrát, amely szintén nem a gazdasági sikereiről híres. Októberben megírtuk, hogy a vállalkozás súlyosan eladósodott, és csődközelbe került. A Lixid Project SRL banki tartozásai 2016-ban 16 millió euróra, vagyis ötmilliárd forintra rúgtak, a vállalkozás 2016-ban 4,5 millió eurós forgalom mellett 1,6 milliós veszteséget termelt. A cég szinte teljes vagyonára – köztük az egyik csíkszentsimoni gyárterületére és a rajta lévő épületekre –, minden berendezésre, az alapanyagokra, az autóparkra és a folyószámlákra jelzálogjogot jegyeztek be. Lénárd cikkünk megjelenése után közleményben reagált, azt hangoztatva: „A cikkben szereplő veszteség könyvelési kérdés, amelynek oka egy 2016-os fejlesztés és beruházás egyes költségeinek elszámolása.”

Az egyik terméke, az Igazi Csíki Sör kapcsán évekig tartó jogvitába keveredett a Heineken sörgyártó multival, a háborúba a magyar kormány is beszállt. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter még a székelyföldi gyárba is ellátogatott, hogy az Orbán-kabinet támogatásáról biztosítsa. Az állami hátszél ellenére magyarországi terjeszkedésük sem sikerült túl fényesre: tavaly augusztusban, a legnagyobb sörszezonban olyan akciót hirdettek Facebook-oldalukon, amely szerint aki egy rekesz sört rendel náluk, az ingyen házhoz szállítást, valamint ajándékként egy második rekesz sört is kap. A vállalkozó az Origónak arról panaszkodott, hogy a hazai nagy sörgyártók és a boltok kartellgyanús összefogást hoztak létre a kis székely manufaktúra ellen, ezért nem tudnak bekerülni a boltokba, és így akadozik a magyarországi eladás.

Novemberben felkerült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjára az időközben Tiltottra átkeresztelt sör magyarországi forgalmazója: az adóhivatal adatbázisa alapján a Csíki Sör Magyarország Kft. a végrehajtási eljárás alatt álló adózók közé került. Lénárd András ekkor is a könyvelőkre hárította a felelősséget – szerinte adminisztrációs hiba miatt rosszul kalkulálták a befizetendő áfa összegét, de a hibát azonnal orvosolták.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.03.