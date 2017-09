Embertelen bánásmód a szociális otthonban

Súlyos hiányosságokat tárt fel az alapvető jogok biztosa a táplánypusztai Dr. Piróth Endre Szociális Központban: miután idén januárban az intézmény egyik épülete porig égett, szükségmegoldásként az otthon másik épületének korábbi közösségi helyiségeiben helyezték el a betegeket. Az ombudsman hónapokkal a tűzeset után látogatott az intézménybe, de a betegek még ekkor is a rendkívül túlzsúfolt közösségi helyiségekben voltak elszállásolva, még a férfi- és a női gondozottakat sem különítették el egymástól.

A lapunk által megismert jelentés szerint az intézményben tapasztalt embertelen bánásmód és rossz higiénés körülmények miatt már korábban, 2016 őszén panaszbeadvánnyal fordult az otthon lakóinak egy csoportja Székely Lászlóhoz. Levelükben azt írták, hogy az intézményben nagy a korrupció, a vezető beosztású munkatársak a saját javukra gazdálkodnak az intézmény vagyonával és javaival. Jelezték továbbá, hogy ritkán van fürdetés, mosás és takarítás, ami különösen a nyári hőségben elviselhetetlen lakhatási körülményeket idéz elő, de az időjárástól függetlenül is elfogadhatatlan gyakorlat a kiszolgáltatott, magatehetetlen emberekkel szemben. A lakókat feltűnően gyakran érő intézményi balesetekre is felhívták a biztos figyelmét.

Noha a visszásságokra irányuló intézményfenntartói ellenőrzés már tavaly decemberben lezárult, az elmúlt időszak tragédiái miatt az alapvető jogok biztosa ez év márciusában hivatalból vizsgálatot indított.

A 350 férőhelyes táplánypusztai intézményben számottevő kórházi kezelést nem igénylő pszichiátriai betegeket, értelmileg akadályozottakat, időskori demenciában szenvedőket és szenvedélybetegeket gondoznak. Az otthonhoz tartozó koroncó-zöldmajori telephelyen pedig 50 fogyatékkal élő beteget ápolnak. Egy speciális megfigyelő részlege is van az intézménynek, ahol az átmenetileg súlyosan instabil pszichés magatartásuk miatt különös figyelemre igényt tartó ellátottakat gondozzák.

Az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező otthon több szempontból is aggályos a vizsgálat szerint. A gondozottak elhelyezését ugyan több épületben oldották meg, az ápolók nem látják be az intézmény teljes egészét: van olyan kerítésszakasz, amelyet egyáltalán nem tudnak szemmel tartani. A jelentés szerint ezért nem vagy csak nehezen megoldható feladatot jelent a dolgozóknak, hogy vigyázzanak a betegekre, ami állandó veszélyforrást jelent. Ezzel magyarázható az idei év két tragédiája is, a januári épülettűz és a közlekedési baleset, melyekben egy-egy gondozott veszítette életét.

A tűzesetnél az jelentette a legnagyobb problémát a jelentés szerint, hogy a távolság és a félreeső elhelyezkedés miatt a többi épületben tartózkodók nem vették észre időben a tüzet, és nem hallották meg a segélykérést. Ugyancsak az intézmény területének rossz beláthatósága miatt juthatott ki az egyik lakó – az otthon kerítésén átmászva – az utcára; neki később már csak a holttestét fedezték fel az intézménytől nem messze.

A tűz miatt megrongálódott épület használhatatlanná vált, ezért az egyik ideiglenes lakórészben elkülönítés nélkül helyezték el a férfiakat, a nőket és a párokat. Ez pedig a jelentés szerint szembemegy a jogszabályban előírtakkal, és még azt sem teszi lehetővé, hogy a gondozottak minimális személyes teret alakítsanak ki maguknak. A helyhiány miatt a beépített szekrények szomszédságába vagy közvetlenül a kézmosó elé tették a gondozottak ágyait. Ráadásul a lakók folyamatos ki-be járása miatt az ott élők nem tudnak nyugodtan pihenni. A biztos azt is kifogásolta, hogy a lakók értéktárgyaiért – a házirend szabályai szerint – nem vállal felelősséget az intézmény.

Székely László szerint Táplánypuszán sürgető feladat lenne a férőhelyek kiváltása modernebb intézményi kapacitással, mivel konfliktusos, frusztrációkkal teli légkörben, a személyi és tárgyi feltételek hiánya miatt a fogyatékos személyek esélye a méltó emberi létre napról napra sérül.

Az ombudsman felhívta a figyelmet arra is, hogy a szociális otthon mellett húzódó 81-es főút is állandóan balesetveszélyes helyzeteket teremt. Székely László jelezte, hogy a balesetek elkerülése jelenleg nem vagy nehezen megoldható, vagy csak a gondozottak szabad mozgásához, magánéletéhez, privát szférájához való jogainak korlátozásával lehetséges, ez pedig sérti az otthon lakóinak emberi méltósághoz való alapjogát.

A jelentésből kiderült: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vizsgálta a kérdéses forgalmi helyzetet, és elismerte a veszélyességét, valamint egyetért a beavatkozás szükségességével. Az alapvető jogok biztosa konzultációt kezdeményezett az érintett önkormányzat és a Magyar Közút között. Ugyanakkor arra kérte a vizsgálatot végző intézményfenntartót, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjét, hogy támogassa az egyes intézmények kezdeményezéseit és részvételét az intézményi férőhelykiváltási programban.