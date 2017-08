Emelkedik a pedagógusok a bére az EMMI szerint

Átlagosan 3,4 százalékkal emelkedik a pedagógusok bére szeptembertől – mondta kedd reggel Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatási államtitkára. Ez az alapbér emelkedését jelenti, és ezen felül nőnek a tanárok pótlékai is, összesen 10 milliárd forint értékben. Az EMMI államtitkár szerint a béremelésre mintegy 21 milliárd forintot költenek a költségvetésből.

Palkovics a köztévének nyilatkozva hozzátette, a 2013 óta tartó bérrendezés óta átlagosan 50 százalékkal bővült a pedagógusok illetménye, erre a célra 350 milliárd forintot költött az állam.

Míg ugyanis 2013-ban egy 19 éve dolgozó, a pedagógus I. kategóriában lévő, főiskolai diplomával rendelkező tanárnak bruttó 149 ezer forint volt a bére, az EMMI államtitkár szerint ez mára bruttó 274 ezer forintra nőtt.

Kitért arra is, az OECD statisztikái szerint Magyarország az elsők között szerepel azon országok között, ahol a leginkább nőtt a pedagógusok bére, ugyanakkor a diplomás átlagbérhez képest is kiemelkedő, annak 82 százalékán áll a járandóságuk.

hirdetés

hirdetés