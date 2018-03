EMNT: Kétszer annyi szavazó regisztrált Erdélyben, mint négy éve

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) hétfői közleménye szerint az EMNT és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) önkéntesei az elmúlt időszakban közel 110 ezer erdélyi személyt kerestek fel, és több mint 85 ezer magyar állampolgárnak ellenőrizték vagy segítették a regisztrációját.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az EMNT elismételte: a Nemzeti Választási Iroda (NVI) közlése szerint a március 24-i határidőig összesen 378 437 magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár regisztrált a határidőig, s ebből közel 250 ezer regisztráció Romániából érkezett be az NVI-hez.

„A négy évvel ezelőtti számokhoz képest idén megkétszereződött az Erdélyben regisztráltak száma. Ez a több mint féléves intenzív munkánknak is köszönhető. A munkatársaink nem lankadnak: a hátralevő két hétben a levélszavazatok begyűjtésében segítenek a két erdélyi főkonzulátusnak” – összegezte Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke.

Az EMNT közölte, a demokrácia-központok munkatársai, valamint az EMNP önkéntesei és helyi tanácsosai a szavazólaphoz tartozó azonosító nyilatkozat kitöltésében is segítenek, valamint abban is, hogy biztonságos körülmények között, még időben eljussanak a leadott szavazatok a magyar főkonzulátusokra. Nyomatékosította: ez a legmegbízhatóbb módja a voksok leadásának. Erdély nagyobb városai mellett a falvakban is gyűjtik a szavazatokat, és ezen utóbbi esetekben a helyi kapcsolattartót vagy a megjelölt gyűjtőpontokat kell keresniük a voksolni vágyóknak.