„Éppen csak talpra álltunk a baleset után”

– Hideg zuhanyként érte, hogy múlt héten elutasították az iskolaigazgatói pályázatát?

– Mindenképpen hideg zuhany volt. Nyugodtak voltunk, mivel egyedüli pályázóként indultam, és mégiscsak ott van az intézményben töltött 25 év a hátam mögött – amiből tíz évet iskolaigazgatóként töltöttem. Akiről csak tudjuk, hogy értékelte a pályázatot, az kivétel nélkül jó véleménnyel volt róla és a személyemről is. Azért is bízhattunk abban, hogy nem lesz probléma, mert az intézmény jól működik, semmi kifogás nem érte a munkánkat.

– Hétfőn az egyik ellenzéki képviselő, az LMP-s Heltai László felvetette az ügyét a képviselő-testületnek, és kiderült: bár áprilisban még támogatták a pályázatát, most úgy tűnt, hogy a kormánypárti képviselők szerint kétségek vetődtek fel az alkalmasságával kapcsolatban. Mit gondol, miből fakadhatnak a kételyek?

– Nem tudom. Soha nem kaptam jelzést arról, hogy kifogásolnák a munkámat. Pedig jó darabig az önkormányzat volt az iskola fenntartója, és úgy éreztem, hogy hatékony volt a kommunikáció közöttünk.

– Tehát nem kapott kritikát máshonnan sem, tiszta a lelkiismerete, és úgy érzi, hogy alkalmas a folytatásra?

– Igen.

– Mégis mit gondol, akkor mi állhat a háttérben? Az egyik internetes újság gyakorlatilag azt vetette fel, hogy „helyet akartak csinálni” valakinek. Elképzelhetőnek tartja, hogy politikai okok miatt utasították vissza a pályázatát?

– Nem tudom, mi a technikája annak, ha helyet akarnak csinálni valakinek. Én ebben az esetben megkérném az illetőt, pályázzon, hogy az ő jelentkezését a döntéshozók elfogadhassák, akár indoklás nélkül is. Hiszen csak úgy senkit sem lehet „betenni” egy igazgatói székbe, pályáztatás nélkül. Törvénytelen is lenne. Egyébként valóban volt egy érdeklődő hölgy, aki be is jött az intézménybe. Beszélgettünk vele, tájékoztattuk azokról a dolgokról, amelyekre kíváncsi volt, és biztosak voltunk benne, hogy be fogja nyújtani a jelentkezését. Hogy végül miért gondolta meg magát, nem tudom, és nem is kerestem az okokat. Mindenesetre úgy gondolom, ez a tantestület – mert nem lehet csak a személyemről beszélni – megérdemel annyit, hogy indokolják a döntést, mert ez lenne a legemberségesebb eljárás.

– Fel fogja venni a kapcsolatot például a tankerületi központtal, hogy mégiscsak megvilágítsák a döntés hátterét?

– Biztosan megkeresem őket. Igaz, valószínűleg nem fognak tudni nekem indokokat mondani, hiszen nem náluk született a döntés, hanem a minisztériumban. Egyébként amikor a tankerületi központ megtartotta a pályázatot elbíráló értekezletet, utána még gratuláltak is nekem, és biztosítottak a támogatásukról. Bár a közvélemény azt találgatja, hogy a veronai buszbaleset miatt valamiféle bűnbakkeresés zajlik, erről én nem vagyok meggyőződve. Egyszerűen csak nem értem a dolog miértjét: az elmúlt napokban alig aludtam, folyamatosan azon járt az eszem, miben lehetek én a vétkes, de szakmai okokat nem találtam. Állandóan az motoszkál bennem, miért van, hogy a véleményezők értékelését figyelmen kívül lehet hagyni, és indoklás nélkül bármi megtehető. Hiányolom, hogy a törvényi környezet lehetővé teszi: egy ilyen nagy volumenű döntést ne kelljen indokolni. A közoktatásban pedagógiai-szakmai érveket kellene felvonultatni. Ha ez megvan, az ember tudomásul veszi a döntést, ennek hiányában viszont minden esetleges és kiszámíthatatlan. Hozzá kell tennem: köszönöm Balog Zoltán miniszternek, hogy elolvasta a vasárnap délután küldött levelemet, és úgy döntött, meghosszabbítja a megbízatásomat. Nem állítom, hogy közvetlenül emiatt döntött a maradásom mellett, de biztos, hogy megfontolásra késztette a szakmaiság, ami benne foglaltatott.

– Ezek szerint elvállalja a feladatot.

– Igen, vállalni fogom. Számomra az az elsődleges, hogy az intézmény nyugalmát biztosítsuk, hiszen éppen csak talpra álltunk a veronai baleset után. A Balog Zoltánnak küldött személyes levélben is azt írtam, szeretném ezt a hangulatot elkerülni, ne keletkezzen újabb feszültség, bizonytalanság az iskolában, és zavartalanul folytathassuk a munkát.

– Milyen elképzelései vannak az elkövetkezendő egy évre?

– Soha nem egyedül döntök, mindig kikérem a tantestület véleményét, nem erőszakolok rájuk semmit, és úgy hiszem, hogy jól dolgozunk együtt. Közösen dolgoztunk ki stratégiát a folytatásra már a pályázatot megelőzően is, hiszen az iskolának működnie kell. Megpróbálunk egyre jobban teljesíteni, ami az utóbbi három évben elég látványosan sikerült is. Vannak – konszenzusos – elképzeléseink arra vonatkozóan, hogy pedagógiai, szakmai és a munkafeltételek tekintetében hogyan kellene fejleszteni az iskolát. Vagyis folytatnánk azt, amit elkezdtünk. Ha pedig egy év múlva újra kiírják a pályázatot, akkor természetesen ismét be fogom adni a jelentkezésemet, hiszen a tantestület, a diákok és a szülők továbbra is mögöttem állnak.

Az EMMI érvei elmaradtak

Balog Zoltán miniszter hétfői utasítására legalább egy évvel meg kell hosszabbítani az igazgató megbízását. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) vezetője a döntését az iskola a veronai tragédiát követő speciális helyzetére, valamint a jelenlegi igazgató neki címzett levelére való tekintettel indokolta.

Bár a tárca Tóth Gábor ideiglenes maradását megindokolta, az eredeti döntésre, vagyis a pályázat visszautasítására egyáltalán nem hozott fel érveket. Pedig nem kizárt, hogy voltak, akik már tisztában lehettek azzal, hogy az intézményvezetőt elküldhetik.

– A fideszesek, úgy tűnik, tudták, hogy az igazgatónak rosszul áll a szénája, de ezt korábban egyetlen szóval sem jelezték – nyilatkozta lapunknak Heltai László, az LMP helyi önkormányzati képviselője az ügyben. A terézvárosi képviselő-testület hétfőn – más témában – ülésezett. Ezen az LMP-s politikus felvetette, hogy tárgyalják meg Tóth pályázatát. Bár ezt a fideszes többség leszavazta, így is parázs vita alakult ki az ügyben. Ennek során kiderült: a kormánypárti képviselők szerint Tóth igazgatói alkalmasságával kapcsolatban kétségek merültek fel, ám hogy pontosan miért, nem fejtették ki, „arról csak pletykák vannak”. Ugyanakkor tény, hogy amikor április 13-án véleményezte az igazgató jelentkezését a fideszes többségű képviselő-testület, akkor azt még a jogszabályi kritériumoknak megfelelőnek tartotta. „Ez lényegében a pályázat támogatását jelentette, akkor Tóth Gábor személye ellen sem hangzott el kritika” – mondta Heltai.

Lapunk az ügyben kereste Terézváros polgármesterét, Hassay Zsófiát (Fidesz–KDNP) is, aki nem kívánt reagálni a fejleményekre. Ugyanakkor emlékeztetett: az önkormányzat Tóth Gábor intézményvezetői pályázatát korábban alkalmasnak találta. Tóth egyébként népszerű az iskolában: hétfőn online petíciót indítottak mellette, amelyet már közel 600-an írtak alá lapzártánkig.

A Magyar Nemzet szerette volna kérni az illetékes Belső-pesti Tankerületi Központ, illetve az Emmi álláspontját az üggyel kapcsolatban, ám nem kaptunk választ kérdéseinkre.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.18.