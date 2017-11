Érdeklődés hiányában elmarad egy munkaszüneti nap

Az összes ív még nem jött be, de már látszik, hogy nem jön össze a szükséges mennyiség a november 28-határidőig. Tehát nem lesz népszavazás az újabb munkaszüneti napról – mondta lapunknak kedden délelőtt a kezdeményezés ötletgazdája.

Bíró Zoltán szerint hiába volt a jelentő szakszervezeti összefogás, jó, ha közel 70 ezer aláírást tudtak összegyűjteni a kezdeményezéshez. A sikerhez 100 ezer is kevés lett volna, de akkor legalább az Országgyűlés elé lehetett volna vinni a felvetést – igaz, a fideszes parlamenti többség akkor valószínűleg újra lesepri az asztalról a december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításának ötletét, ahogy az ellenzéki pártok esetében eddig már háromszor megtették.

Bíró így is minden segítséget köszön: főként a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Vasas-tagok kitartását és lelkesedését, hiszen a gyűjtés négy hónapja alatt ők hozták a legtöbb aláírást, összesen 32 ezer szignót szállítottak be.

Besegítettek a gyűjtésbe az MSZP és a DK aktivistái is – előbbiek az ígért 40 ezerhez képest mintegy 30 ezer, utóbbiak pár ezer aláírást hoztak íveiken.

Bírsággal félemlítenek meg?

Bíró Zoltán egyértelműen a Nemzeti Választási Bizottság augusztusi szigorításának tudja be, hogy ilyen kevés aláírás jött össze. Az NVB döntése szerint ugyanis minden elvesztett aláírásgyűjtő ív után 1000 forintot kell befizetni a bizottságnak, ezt az anyagi kockázatot pedig egy aktivista sem vállalja szívesen. Bíró szerint ezért nem szálltak be elegen a gyűjtésbe. „A jogsértő szigorítás miatt az alkotmánybírósághoz fogok fordulni” - ígéri az ötletgazda, akinek rosszabb esetben magának is több százezer forintot kellett volna befizetnie az elvesztett ívek miatt.

Ilyenből pedig sok akadt,

az akcióban részt vevő postás szakszervezet, a POFÉSZ által gyűjtött 80 ív például abszurd módon a postai beküldés során tűnt el.

Bíró most csak azért kerülheti el a komoly bírságot, mert a kezdeményezést segítő szakszervezetek és pártok átvállalták a a büntetés befizetését – akiknél pedig saját pénzügyi felelősséget vállalt, azok elmondása szerint nem vesztettek el egy darab ívet sem.

Reklám nélkül, nagypéntek után

Az akció sikertelenségét több tényező is magyarázhatja az NVB szigorításán túl: hibának bizonyult, hogy a gyűjtés többnyire nem túl a szakszervezeti kereteket, azt különösen nem hirdették.

A MSZP és a Párbeszéd ugyan utcára vitte a témát, de ők sem reklámozták túl hangosan az újabb munkaszüneti napról szóló kezdeményezést – a Párbeszéd pedig a maga hasznát is kereste az akcióban, az aláírás-gyűjtést összekötötték a Karácsony Gergely kormányfő-jelölti kampányával.

Az érdektelenséget az is magyarázhatja, hogy idén már munkaszüneti nappá nyilvánították a nagypénteket, a december 24-e pedig most sem számít igazán hatékony munkanapnak. Ráadásul, a munkaadók érdekvédelmi szövetségei eddig is mereven ellenálltak az újabb nap felszabadításának, a kormánynak pedig kényelmesen hivatkozhat arra, hogy csak a felek megegyezése után foglalkozna a témával.