Érdektelenségbe fulladt a budapesti diáktüntetés

Demonstrációt tartott a Független Diákparlament nevű szerveződés az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt péntek délután. A szervezet az oktatáspolitika jelenlegi iránya ellen akarta felhívni a társadalom figyelmét, de a tüntetés érdektelenségbe fulladt, mintegy harminc ember vett részt a megmozduláson.

A tüntetők a Nádor utcából, a Közép-európai Egyetem (CEU) épületétől vonultak át az Akadémia utcába, az Emmihez. Közben folyamatosan énekelték a Pink Floydtól az Another Brick in the Wall című dalt (politikailag aktualizált szöveggel), a minisztériumnál pedig egy jelképes falat építettek cipősdobozokból. Ez azt szimbolizálja, hogy a nemzeti együttműködés rendszere falat emelt a döntéshozók és a társadalom közé.

A felépített falra a résztvevők az általuk kidolgozott 80 pontos program néhány fontosabb megállapítását írták ki.

A szervezet azt szeretné elérni a minisztériumnál, hogy ezen felvetéseiket hallgassák meg, mert szerintük ez az oktatás érdekét szolgálná, valamint erősítené a diákokban a demokráciaélményt.

A Független Diákparlament szóvivője újságírók előtt elmondta: visszautasítják azt, hogy megmozdulásuk a „Soros-terv” része lenne, mert a kormányzati sajtóban felvázolt felkavaró tevékenység helyett békésen és a törvények betartásával tiltakoztak.

Mutassuk meg együtt, hogy a diákoknak lehet önálló véleményük, és nem azért elégedetlenek, mert erre bérelik fel őket!

– olvasható az eseményt meghirdető Facebook-oldalon. Ezzel arra utalnak, hogy korábban a kormánypárti sajtó meglehetősen aránytalannak tűnő össztüzet zúdított a megmozdulásra és a szervezőkre, gyakorlatilag Soros-bérenceknek titulálva a gimnazista diákokat. Ehhez képest fájóan kevesen voltak az eseményen.

Az Emmi kora este az MTI-nek eljuttatott nyilatkozatában csak ennyit közölt: