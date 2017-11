Erdős Ákos nyomdája a Fidesznél is nyerő

Még várat magára a pénzmosás elleni harc a Szerencsejáték Zrt.-nél, ugyanis bár eredetileg novemberre ígérte az állami cég a játékoskártya bevezetését, egyelőre hiába keresnék a lottózókba betérő játékosok a forradalmi újítást. Szeptemberben jelentette be a társaság, hogy a pénzmosás elleni törvénynek való megfelelés érdekében játékoskártyára van szükség, de „egyelőre a gyártással kapcsolatos egyeztetések, engedélyeztetések vannak folyamatban”. Az viszont a Szerencsejáték Zrt. oldalán közzétett szerződési listából kiderült: még szeptember 25-én szándéknyilatkozatot írtak alá az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-vel a játékoskártyák gyártására és adatfeldolgozásra 310 millió forint értékben. Természetesen megkérdeztük a lottócéget, mikor vezetik be a kártyát, hány darabot gyártatnak le, és pontosan mire lesz jó, de nem válaszoltak. A nyomdai cég pedig illetékesség hiányában hárította el a választ, és a Szerencsejáték Zrt.-hez irányított minket.

Az első hírek arról szóltak, hogy mindenkinek kötelezően regisztrálnia kell majd a cég játékaihoz a kártyával, és 700 ezer darabot már meg is rendeltek, ami közel egymilliárd forintjába kerülhet az állami társaságnak. Ezt később tagadták, mert nem lesz kötelező a regisztráció.

Csak az teheti ezt meg, aki valamiért fontosnak érzi, hogy az állami monopóliumnál is tudják a személyes adatait. – A játékoskártya kiváltása teljesen önkéntes alapon történik, valamint díjmentes és a hagyományos földi hálózatban egyetlen terméknél sem lesz kötelező a használata – derül ki a lottócég korábbi közleményéből. A kártya például alkalmas lesz a kedvenc lottószámok megjegyzésére, az automatikus nyereményértesítésre, sőt a nyereménykiutalásra – tehát banki tranzakciókra is.

A mintegy 700 ezer darabos megrendelést tehát a 2016-ban 15 milliárd forintos forgalmat lebonyolító ANY Biztonsági Nyomda – korábbi nevén Állami Nyomda – kapta meg. A nyomdai cég elnökét pedig még mindig Erdős Ákosnak hívják, akit – mint Gyurcsány Ferenc egykori üzletfelét – korábban a Fidesz is élesen támadott. Emlékezetes, Erdős Ákos korábbi érdekeltsége, a Láng Holding Rt. vette meg az első Gyurcsány-kormány idején, 2005-ben a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.-t. Szintén a Láng Holding vásárolta meg korábban az egykor Gyurcsány-érdekeltségű Perfekt Rt.-t is. Közép-Európa egyik legmodernebb biztonsági nyomdájában 11,6 százalékos tulajdoni hányada van az egyesült államokbeli EG Capital LLC-nek, amelynek Erdős Ákos a tulajdonosa. Úgy tudjuk, hogy az üzletember sok időt tölt az Egyesült Államokban, gyakorlatilag ott él.

Nem szokott szerepelni a nyilvánosság előtt, pedig a leggazdagabb magyarok közé tartozik: már 2002-ben 15 milliárd forintra becsülték a vagyonát. A Manager Magazin 2005-ben 18 milliárd forintos vagyonnal a tizedik leggazdagabb magyarnak tippelte. – Én minden kormánnyal remekül dolgoztam, egyetlen nagy történelmi bűnöm, hogy megvettem a Perfektet egy Gyurcsány Ferenc nevű fiatalembertől, aki tanácsadója volt Medgyessy Péternek, és az én pechem az, hogy Gyurcsány Ferencből miniszterelnök lett – mondta Erdős a Manager Magazinnak. Majd itt beszélt arról is, hogy segítette Pintér Sándort, miután leváltották rendőrfőkapitányi posztjáról, és őrző-védő vállalkozásba kezdett. Amikor Pintér később belügyminiszter lett, Erdős nyomdája több fontos megbízást is kapott a tárcától. – Érdemes fontos embereket munkával vagy pénzzel segíteni, ha bajba kerülnek, mert a kapcsolatok később még jól jöhetnek – nyilatkozta a lapnak Erdős.

Valóban remek kapcsolatai vannak, hiszen az ANY felügyelőbizottságának elnöke Sárközy Tamás jogász, aki a Medgyessy-, majd az első Gyurcsány-kabinet idején kormánybiztos volt, 2008-tól pedig Gyurcsány Ferenc közigazgatási tanácsadója lett. A felügyelő bizottságban tag Stumpf János, aki Stumpf István egykori kancelláriaminiszter, jelenlegi alkotmánybíró testvére. A Magyar Narancs portréja szerint a miskolci születésű Erdős liberális, polgári neveltetést kapott, az Opten adatbázisa szerint pedig az ANY-en kívül még a Pozsonyi úti Láng Téka könyvesboltban van érdekeltsége.

Tehát a 2010-es kormányváltás nem törte meg az újságíró és jogi végzettséggel is rendelkező Erdős Ákos üzleti sikereit. Az ANY gyárthatta a nemzeti konzultációs íveket is, sőt a 2018-as választási nyomtatványokat is ők fogják készíteni. A vállalkozás Magyarország egyik legnagyobb okmánygyártója, de a társaság számos hazai és nemzetközi bank számára készít Mastercard és Visa bankkártyákat is. A cégcsoport magyarországi anyavállalatán kívül román és bolgár közös vezetésű vállalatai is készítenek üzleti nyomtatványokat, számlákat, értesítőket bankok, biztosítók és közszolgáltatók számára.

Az ANY-nek persze nemcsak a Szerencsejáték Zrt. ad megbízásokat, hanem a szintén állami MÁV is. A vasúttársaság még a nyáron választotta ki Erdős cégét: 400 millió forintos keretösszegben kell legyártani 250 millió darab nemzetközi és hazai jegypapírt. Idén már a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közbeszerzését is az ANY nyerte meg. Tavaly a Budapesti Főpolgármesteri Hivatal és a Magyar Posta, 2015-ben pedig a Nemzeti Választási Iroda kötött szerződést Erdős nyomdai cégével. Utóbbi másfél milliárd forint értékű volt, ezért cserébe népszavazási és választási nyomtatványokat kellett gyártania a cégnek.

