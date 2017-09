Erkölcsi elégtételt vár Pruck Pál lánya

Nem tágít a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány: a bíróság előtt is ragaszkodik ahhoz, hogy Dózsa László színművész látható az 1956-os emlékév plakátjain – ez derült ki a Pruck Pál lánya által kegyeleti jogainak megsértése miatt indított per első tárgyalási napján. A közalapítvány – amelynek főigazgatója Schmidt Mária, az 1956-os emlékév lebonyolításával megbízott kormánybiztos is – álláspontjával szemben egyébként az amerikai Life magazin képaláírása és az 1956-os Intézet Oral History Archívum osztályának áprilisi megállapítása szerint is a fiatal Pruck Pált ábrázolja a kép.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A felvétel azért került az érdeklődés középpontjába, mert a forradalom egyik szimbolikus képéről van szó. Magyar Gábor, Pruck lányának jogi képviselője szerint jelkép is. Az ’56-os pesti srácok arcának szerepére azonban több jelentkező is van. – Ezt az állami emlékezetpolitika szerint Dózsa Lászlónak kell eljátszania – érvelt a jogász, hozzátéve, hogy közérdek az ügy megnyugtató lezárása.

A közalapítvány képviselőjének szavaiból az derült ki, hogy a színművésznek elég volt szóban és írásban nyilatkozni arról, hogy ő van a képen. Jóhiszeműen jártak el a plakátok kihelyezése előtt – emelte ki. Az 1956-os Intézet történészeinek megállapítását pedig azért nem fogadja el, mert szerinte „szubjektum nélkül nem tudtak ítélkezni” (vélhetőleg itt arra utalhatott, hogy nem objektívan jártak el az ügyben), illetve csak arcfelismerő rendszerrel állapítható meg, ki van a képen.

Bene Lajos bíró szerint a közalapítványnak viszont bizonyítania kell, hogy Dózsa László szerepel a képen, Pruck Pál lányának, Cs.-né Pruck Erikának pedig azt, hogy az édesapja. A 42 éves asszony szerint ez nem lehet kérdés. Ugyan a történtek és édesapja emlékének megsértése nagyon felháborították, mégsem anyagi, hanem erkölcsi elégtételt kér: magánlevélben vár elégtételt – amelyet a bíróság hozna nyilvánosságra –, illetve a még ma is látható falfestés, plakát, kiadványok javítását szeretné elérni. Azt mondta egyébként, odahaza a Life képét jól ismerték, noha csak azt követően volt meg, hogy a Népszabadság az édesapjával készített interjúval együtt közölte Michael Rougier felvételét is.

Magyar Gábor ügyvéd a Magyar Nemzet érdeklődésére elmondta: Schmidt Mária, a forradalom 60. évfordulójára létrehozott szervezet koordinálásáért felelős kormánybiztos ígérete ellenére máig nem kért bocsánatot, amit ő korábban az 1956-os Intézet már említett állásfoglalásához kötött. Ezt viszont megtette helyette egyébként a közalapítvány felmondó munkatársa, Horváth Miklós hadtörténész.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A tárgyalás novemberben folytatódik. Akkor többek között Horváth Miklóst is tanúként hallgatja meg a bíróság.