Érthetetlen a Soros-ellenes kampány

Érthetetlennek tartotta a Soros-ellenes kormányzati kampányt az a francia újságíró, aki nyilvánosságra hozta Orbán Viktor miniszterelnök egykori motivációs levelét, mellyel éppen az Amerikában élő milliárdos ösztöndíjára pályázott.

Charles Haquet a Lánchíd Rádiónak adott exkluzív interjújában emlékeztetett: a magyar kormányfő pályája kezdetén éppen az ellenkezőjét vallotta és tette, mint amit most.

Charles Haquet szerint a magyar miniszterelnök unióellenes retorikája komoly nemtetszést vált ki Franciaországban.

Részlet az interjúból:

– Ön publikálta Orbán Viktor 1988-as motivációs levelét, amit akkor Soros Györgynek írt. Miért érdekelte ez téma?

– Múlt héten voltam Magyarországon, hogy riportot készítsek a vasárnapi választásokról. Azt gondoltam, hogy a viták majd a társadalmi és gazdasági kérdésekről szólnak, de nagyon meglepődtem, amikor szembesültem azzal, hogy a közbeszéd szinte csak a migránsokról és Sorosról szól. És azt vettem észre, hogy már mindenki Soros Györgyről beszél. Érdekelt ugyanakkor Orbán Viktor múltja is. Ugye az életének az első felében, amikor 25-27 éves volt, akkor pont az ellenkezőjét képviselte annak, amit most mond. Akkor nagyon érdekelte a civil társadalom, és érdeklődött, hogyan működik ez a nyugati világban. Ezért is foglalkoztatott a CV-je.

– És az is érdekelte, hogy jött nála ez a változás?

– Pontosan. Megkerestem azokat az embereket, akik ismerték a múltját. És így találtam meg ezt a dokumentumot, amit eddig senkinek sem mutattak meg. Tudtam, hogy Orbán Viktor egy ideig az Open Society-nél dolgozott, és hogy ösztöndíjat kapott, hogy Oxfrodban tanuljon. Az Open Society-nál megtaláltam azt a dossziét, amiben benne volt pár angol és magyar dokumentum mellett ez a motivációs levél is. Nagyon érdekes volt számomra azt látni, hogy mennyit változott azóta a hozzáállása.

– Ez a téma, vagyis, hogy Orbán Viktor ma már teljesen máshogy gondolkodik erről a kérdésről, érdekli a franciákat?

– Igen! Nagyon sokat beszélgetünk francia újságírókkal a keleti országokban történő változásokról. A magyar miniszterelnöknek ez a kettőssége, miszerint ő egy másfajta európai demokráciát képvisel: Brüsszel ellenes retorikát, civilszervezet ellenes hangot üt meg. Ezek igen meghökkentőek a francia újságíróknak. Érezni egyfajta agresszivitást a közbeszédben. Valamint az anti-európai hozzáállást. És a francia olvasókat is érdekli, hogy miért képviseli ezt a magyar kormány. Tudja, a franciákat nagyon foglalkoztatja, hogy mi történik Magyarországon. Azért, mert van egy közös történelmünk, Európához tartozunk. És most nem igazán értjük ezt a szembenállását az európai értékrenddel.

– Ez a fajta agresszív hangnem – ahogy ön említette, a francia politikai diskurzusban ismeretlen?

– Nálunk is vannak viták. De nincs olyan vita, ami például egy másik európai ország ellen szólna. Az alap, hogy az európai értékeket és a francia köztársasági értékeket tiszteletben tartják.

– A magyar kormánypárti politikusok a kampányban a nyugati országokat és köztük Franciaországot rossz példaként állítják be, ahol sok a migráns, no-go zónák vannak a különböző nagyvárosokban. Erről a hozzáállásról mit gondolnak a franciák?

– Franciaországban nincsenek no-go zónák. Nincsenek olyan helyek, ahova a migránsok miatt ne tudnának bemenni. Ez egy nagyon rossz propaganda. Nincsen nálunk háborús helyzet. Nagy aránytalanság van a valóság és a között, amit a magyar közbeszédben zajlik a migránsokról. Az sem felel meg a valóságnak, hogy Soros György egymillió migránst akar betelepíteni. Ez nem felel meg a realitásnak. Az érthető, hogy minden európai vezetőnek, így Orbán Viktornak is van egy saját hangja, elképzelése, amit képviselni szeretne. Erről szól a demokrácia. És arról szólnak az európai értékek is, hogy mindenki képviselhesse is a saját meggyőződését. És azt sem lehet, hogy megnyitjuk a határokat mindenkinek. Erre ki van találva egy rendszer. Viszont az sem igaz, amit sokszor hallok Magyarországon, hogy azoknak a migránsoknak, akik be akarnak jönni Európába, nagy részük terrorista. Ezzel nem lehet játszani. Ehhez hasonló dolgokat olvasok a Fideszhez közeli oldalakon, például az Origón. Viszont nem akarok ezzel az interjúval ellenétet szítani a két ország között. Remélem, hogy a választások után az európai politikusok között építő jellegű párbeszédek lesznek majd.

