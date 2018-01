Érvénytelen lehet az ÁSZ-büntetés

Érvénytelen lehet az ellenzéki pártokat sújtó, sokmilliós ÁSZ-büntetés, mert nem a számvevőszék elnöke vagy alelnöke írta alá a papírokat – mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában Nyikos László, aki korábban tizenkét évig volt az Állami Számvevőszék alelnöke.

„Ez a jelentés formailag nem jelentés, tehát azt is mondhatnám, hogy nem ketyeg az óra, ugyanis nem az ÁSZ elnöke írta alá, nem is az alelnöke, hanem a főtitkára. A törvény szerint a jelentést az elnöknek kell aláírnia” – magyarázta. Úgy véli, nemcsak formai, hanem tartalmi hibákat is elkövetett a számvevőszék, ezért nem lehet hivatalosnak tekinteni az iratot.