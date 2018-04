Évek óta feketén működhet az erzsébetvárosi parkolás

Milliárdos bevételkiesést jelenthet Erzsébetvárosnak, hogy egy magáncég, az Er-Park több mint hétezer parkolóhelyet üzemeltet a kerületben – értesült a 444.hu.

Az ügylet törvénytelen lehet, hiszen egy 2012-es szabályozás alapján az önkormányzatoknak saját céget kell létrehozniuk a parkolási feladatok ellátására – és legfeljebb ez bízhat meg később alvállalkozókat.

Erzsébetvárosban azonban ilyen önkormányzati megbízó cég nincs, a kerület egyszerűen osztozik a parkoltatásban az Er-Parkban. A visszás helyzetet Bajkai István, a kerület fideszes alpolgármestere is elismerte a portál szerint, egy tavaly júniusi megbeszélésen ugyanis elég egyértelműen fogalmazott: „Egy biztos, hogy a mostani jogszabályi környezet ilyen típusú vállalkozás számára, ilyen típusú tevékenységre nem ad lehetőséget.”

Ehhez képest, a helyzet azóta sem változott Erzsébetvárosban; a parkoltatásról szóló, egyébként 2019-ig érvényes koncessziós szerződést sem szüntették meg – számol be róla a portál. Az önkormányzat jogi ellentmondásokkal indokolta a késlekedést. „(...) a szerződéssel kapcsolatban több jogi szakvélemény is készült, melyek között ellentmondások vannak. Ezek feloldása, valamint az ügy további alaposabb kivizsgálása jelenleg is folyamatban van” – írták a lapnak küldött levelükben.

A kerületben jelentős haszonnal dolgozó magáncég-konzorciumnak számít, tulajdonosi köre pedig átfedést mutat a Ferencvárosban aktív Fer-Parkéval.

A konzorcium tagjai:

Centrum Parkoló (Peteredy utca 6.), képviselő: Fürst György

E-Kontrol (Szív utca 40.), képviselő: Benedek Bálint

C-WARE (Peteredy utca 6.), képviselő: Zsuffa András

C-Service (Peteredy utca 6.), képviselő: Baloghné Bókkon Ágnes

Vagyis a Centrum Parkoló és Fürst György a büntetőügyben is érintett. A többségi tulajdonos Kupper András volt, aki egyébként csak tanú a cége ellen indított büntetőperben.