Évek óta Magyarországon él a Svédországból „hazamenekült” nő

Évek óta Magyarországon él az M1 szombati Híradójában meginterjúvolt svéd–magyar nő, aki azt állította, hogy a svédországi migránshelyzet miatt betelt nála a pohár, ezért hazaköltözött – írja a 24.hu.

Natalie Contessát múlt pénteken mutatta be az M1. A nő a köztévében arról beszélt, hogy az utolsó két-három évben tapasztalt közbiztonsági problémák kényszerítették rá, hogy elhagyja a skandináv országot. „A biztonság miatt költözöm haza, szomorú, hogy amiatt kell elhagynom egy országot, mert nem kapok védelmet” – fogalmazott a Svédországban nevelkedett nő.

Arról azonban nem tett említést, hogy valójában már hosszú ideje életvitelszerűen Magyarországon él. A 24.hu forrásai szerint Natalie Contessa 2016 nyarán bérelt ki egy lakást a budai Várban hosszú távra. Igaz, végül rövidebb ideig élt ott, mert gyorsan elmérgesedett a viszonya a tulajdonossal.

A portál szerint a nő az Anjou Házban, a Vár egyik legdrágább épületében lakott, ott ahol korábban Matolcsy György is igénybe vett egy baráti kölcsönlakást válása idején. A lakástulajdonos a 24.hu-nak azt mondta, hogy a nő az édesanyját és két kutyáját is beköltöztette a lakásba, holott erről nem tett említést a szerződés megkötésekor. Ám amikor szóvá tették, hogy nem így állapodtak meg, a nő hatalmas botrányt csapott a környéken, hogy kinyomozza, ki árulta be kutyáit a főbérlőnek.

A tulajdonos szerint hamar megromlott a kapcsolatuk az egyre ellenségesebb nővel, de amikor fel akarták mondani a szerződését, telefonon és e-mailen is zaklatni kezdte a családot. A nő szinte folyamatosan becsmérlő hangot ütött meg a levelekben, és azt állította, hogy grófi társaságának legjobb barátja maga Orbán Viktor. Végül 100 ezres számlahátralékkal távozott – teszi hozzá a portál.

