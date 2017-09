Évi 130 millióból utazhatnak az NMHH-nál

Lesz miből külföldre utaznia a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) dolgozóinak, ugyanis a médiahatóság 390 millió forintos, három évre szóló keretszerződést kötött nemzetközi utazásszervezésre a közbeszerzésen nyertes Weco-Travel utazási irodával. Ebből a keretből kell kigazdálkodni a repülőjegyek, szállások, autóbérlések, a sofőrszolgálat és az utazáshoz kapcsolódó biztosítások árát. Az NMHH főleg Európán belüli utazásokra keresett szervezőt, elsősorban a közvetlen menetrend szerinti járatokat preferálja, de esetenként Európán kívülre is kell utaznia a médiahatóság képviselőinek, és amennyiben máshogy nem lehetséges, akkor charterjáratokra is felszállnak.

A Weco-Travel egyébként régi, megbízható partnere a médiahatóságnak, hiszen eddig is az ő segítségükkel utaztak külföldre a szervezet munkatársai. Az NMHH üvegzsebszerződéseiből kiderült, hogy már volt egy 2015 januárjától 2018 januárjáig szóló szerződésük hivatalos külföldi utakra – ennek 2016-os nettó értéke még csak 86,2 millió forint volt.

Érdekes, hogy az államnak már eddig is bőséges kerete volt a nemzetközi útjaira. Még júliusban kötött ugyanis négy évre szóló, 20 milliárd forintos keretösszegű szerződést a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) öt utazási irodával. A nyertesek között szerepel az NMHH által is győztesnek kihirdetett Weco mellett az OTP Travel, az IBUSZ, a Jet Travel és a United 4 Bonafini Bindair. Így elvileg már 2021 nyaráig megoldott az állami utak szervezése. Az állam is egyre drágábban utazik. 2015 tavaszán ugyanis már aláírtak egy 8,4 milliárd forintos, szintén négy évre szóló keretmegállapodást, amit tavaly ősszel azért kellett módosítani, mert túl gyorsan elköltötték az összeget. Úgy látszik azonban, hogy a betervezett 12,6 milliárd forint is kevés volt a repülőjegyek, szállások, autóbérlések és biztosítások fedezésére, ezért kellett már kereken 20 milliárd forintra feltornászni az utazási költségvetést.

Korábban megírtuk, hogy itthon luxuskörnyezetben pihenhetnek az NMHH munkatársai Hévízen egy négycsillagos superior kategóriájú szállodában, a médiahatóság a Hotel Carbonával közbeszerzésen kívül kötött hároméves szerződést (2020 júliusáig) összesen 197 millió forint értékben. A hatóság az eset után azt közölte lapunkkal, hogy nem luxushotelről van szó, hanem egy kényelmes gyógyszállóról.

Az NMHH-nál mintegy 650 szakember dolgozik négy budapesti és öt vidéki helyszínen. A XIII. kerület, Visegrádi út 106. szám alatt új irodaépülete is lehet a médiahatóságnak, ennek megtervezésére még májusban kötöttek szerződést a Nirmana Kft.-vel 180 millió forint értékben. A 2006-ban alapított építésziroda egyébként 2016-ban mindössze 26,3 millió forintos forgalmat ért el. Jelenleg a Visegrádi utcában működik az NMHH központi ügyfélszolgálata. Van miből gazdálkodnia a médiahatóságnak, hiszen például 2017-ben 35,3 milliárd forintos a költségvetésük.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.20.