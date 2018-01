Ex-DK-s indul a Momentum színeiben Kecskeméten

Szarvas Koppány Bendegúzt indítja parlamenti képviselőjelöltként Bács-Kiskun megye 2. számú választókörzetében a Momentum – írja az Azonnali.hu. Szarvas Koppány Bendegúz a DK-ból került át a Momentumhoz, korábban vezette a DK ifjúsági szervezetét, az IDE-t is. Most Petőfit idézve kommentálta a hírt: szabadság, szerelem vezette a Kecskemét egy részét is magába foglaló körzetbe, de számára ez nem egóharc, ha kell, később visszalép előnyösebb induló javára.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Noha korábban arról volt szó, hogy Csontos Gábort indítják a körzetben, a személyváltozásról szóló hírt megerősítette Soproni Tamás, a Momentum alelnöke is. Az új jelölt októberben lett a Momentum pártoló tagja, a rendes taggá váláshoz vezető eljárás pedig folyamatban van.

Hogy miért éppen Kecskemét, azt azzal magyarázta, hogy barátnője kecskeméti, aki vállalta, hogy a kampányfőnöke lesz. „Terepmunka, hiteles sztori, jó program” – hangzik az elképzelése a fideszes Zombor Gábor legyőzésére.

A körzetben még az MSZP-s Király József és a jobbikos Radics Tivadar verseng a szavazatokért.