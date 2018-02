Ez a fideszes lakásmutyi most nem sikerült, összefogott az ellenzék

Teljes ellenzéki összefogással sikerült megakadályozni, hogy a Fidesz a bérlőkijelölési joggal mutyizzon Erzsébetvárosban. Bajkai István a Köves Slomó rabbihoz és Farkas Flóriánhoz, a miniszterelnök romaügyi biztosához köthető szervezeteknek adott volna lakásokat, de a VII. kerületi képviselő-testület szerdai ülésén a Párbeszéd, az MSZP, az LMP és a Jobbik összefogásával sikerült elgáncsolni a fideszes alpolgármester előterjesztését (a szavazáson az indítványt 8-an támogatták, 8-an pedig ellene voksoltak).

Ennek alapján az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) szeretetszolgálata, valamint a Farkas Flórián (a Fidesszel szövetséges Lungo Drom elnöke) bizalmi emberei által irányított Oktatási és Továbbképzési Központ Alapítvány jelölhette volna ki több önkormányzati lakás bérlőjét. A jogszabály szerint ezért a lakás forgalmi értékének 25–50 százalékát kérhetné el az önkormányzat, Bajkai István beadványa alapján azonban

ettől eltekintettek volna, tehát ingyen odaadták volna a bérlőkijelölési jogot. Legalább 60 négyzetméteres lakásokról volt szó.

– Erzsébetváros nem lesz a Fidesz kifizetőhelye – hangoztatta az ülésen Szücs Balázs, a Párbeszéd képviselője. A jobbikos Stummer János is az előterjesztés visszavonását kérte Bajkai Istvántól, mert szerinte nem volna helyes a Fideszhez köthető szervezetekhez átjátszani az ingatlanokat, miközben Budapesten lakhatási krízis van. Emlékeztetett: az EMIH vezetője,

Köves Slomó épp a napokban adta nevét és arcát a Fidesz–KDNP belvárosi jelöltjének, Hollik Istvánnak a kampányához.

– Arcpirító. Bajkai bebizonyította, hogy szavazatokat szeretne megvásárolni – mondta Moldován László LMP-s politikus. A szavazatvásárlás nem áll távol Bajkaitól (aki fideszes választókerületi elnök, az Orbán család ügyvédje és a körzet országgyűlési képviselő-jelöltje), hiszen tavaly decemberben a nevével felmatricázott dobozban adtak tojást a rászorulóknak a kerületi önkormányzati ételosztáson. Januárban pedig a Garay téri piac mellett osztott ingyentejet erzsébetvárosiaknak.

– Nem ismerik az önkormányzat működését. Visszautasítom a vádakat. A bérlőkijelölési joggal a kérelmező szervezetek csak rászorulóknak szerettek volna lakást adni.

– Nézzenek utána, mi a felebaráti szeretet! – magyarázta Bajkai István.

A politikus valóban szeret jótékonykodni, 2016-ban ő fizette be a legtöbb pénzt a Fidesz pártkasszájába is. Majd kifejtette azt is: Erzsébetváros sokszínű kerület, sokan nyújtanak be kérelmet, amelyeket amúgy Vattamány Zsolt polgármesternek címeztek, ő csak a munkamegosztás miatt volt az előterjesztő.

Ami a sokszínűséget illeti, az Orbán család ügyvédje ezzel az érvelésével némileg ellentmondásba keveredett a miniszterelnökkel. A kormányfő egy hete Veszprémben beszélt arról hosszasan, hogy a sokszínűség szerinte nem érték, hanem tulajdonság, és a sokszínűség semmivel sem értékesebb, mint az egyívású közösségek.

Bajkai Istvánt megkérdeztük a képviselő-testület ülése után, hogy az Elios-ügyben (a Csalás Elleni Európai Hivatal súlyos szabálytalanságokat tárt fel azokban a közbeszerzésekben, amiket 2011 és 2015 között nyert meg az Elios Zrt., Tiborcz István [Orbán Viktor veje] akkori cége) lenne-e az Orbán család ügyvédje, de nem kívánt nyilatkozni, mert elfoglalt, és amúgy is külföldre utazik.

Erzsébetvárosban egyébként vasárnap népszavazás lesz a bulinegyed szórakozóhelyeinek éjféli zárórájáról. Ezt megerősítette az Alkotmánybíróság (AB) végzése, amelyet ma tettek közzé. Az alkotmányjogi panaszt benyújtó magánszemély – a terület egyik ingatlanos vállalkozója – a Fővárosi Törvényszéknek a helyi referendum kiírásának zöld jelzést adó korábbi határozatát támadta meg. Arra hivatkozott, hogy a nyitva tartást esetlegesen korlátozó döntés sértené a vállalkozás szabadságát mint alapjogot. Az AB viszont többek között azzal az indokkal utasította el a panaszt, hogy a sérelmezett szabályozás – amelyet majd a VII. kerületi képviselő-testületnek kell meghoznia, ha érvényes és eredményes lesz a voksolás – még nem is létezik.

