Ezért olyan fontos Orbán Viktornak Farkas Fórián

Lopott pénzből alapította a Lungo Dromot Farkas Flórián, Orbán Viktor milliárdokat elsíboló szövetségese – állítja a Célpontnak „Miniszter Flóri” egykori politikai szövetségese, akivel a kilencvenes évek legelején még egy másik cigány politikai szervezetet gründoltak. A férfi azt állítja, hogy 1992-ben a Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetségétől sinkófált el Farkas kétmillió forintot, amiből aztán megcsinálta a Lungo Dromot. A férfi, aki a börtönt is megjárta Farkas Flóriánnal, azt állítja, hogy Farkas azért fontos a Fidesznek, mert fixen tud szállítani több százezer roma szavazatot, ami kulcskérdés a Orbánéknak.

Ez lehet a magyarázat arra, hogy a korábban a Hazafias Népfronttól, a kisgazdapárton és a szocialistákon át a Fideszig minden politikai szervezetnél bepróbálkozó Farkas miért lehet a stratégiai szövetségese Orbán Viktornak, annak ellenére, hogy a közelmúltban az általa vezetett Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) 1,7 milliárd forint közpénzt tüntetett el, a parlamentben pedig nyolc év alatt egyszer sem szólalt fel.

Lakatos Oszkár, aki 25 évig volt Farkas hevesi embere, a Célpontban azt állította, hogy a roma politikus 1994-ben még Horn Gyulával akart szövetséget kötni, de a volt miniszterelnök visszautasította, hogy büntetett előéletű embert segítsen a parlamentbe.

A Célpont szerint Farkas Flórián ezek után kötött életre szóló szövetséget Orbán Viktorral. A riport felhívja a figyelmet arra, hogy a Fidesszel kötött szövetsége is kalandos volt. Korabeli politikai szövetségesei szerint az Orbánékkal folytatott tárgyalások során Farkas a vakmerőségével annyira felbőszítette az érintetteket, hogy még tettlegességre is sor került. Nem sokkal később valakik Farkast elrabolták, fogva tartották, majd a hatóságok is rászálltak, sikkasztás, hűtlen kezelés és áfacsalás miatt nyomoztak, illetve több eljárás is indult ellene. Végül 1998 tavaszán Göncz Árpádtól eljárási kegyelmet kapott, és az összes vele kapcsolatos ügyet titkosították 30 évre.

A Célpont úgy tudja, a cigány politikusok kész tényként kezelik, hogy Farkas és a Lungo Drom megkérdőjelezhető módszerekkel ugyan, de majdnem félmillió roma szavazatot tud szállítani a Fidesznek. Závecz Tibor, a Závecz Research vezetője szerint, ha ez a félmillió szavazat 2014-ben nem lett volna meg a Fidesznek, nagyon távol lettek volna a kétharmadtól. Ez megmagyarázza, hogy a viselt dolgai ellenére miért olyan fontos a Fidesznek Farkas Flórián – mutat rá a Célpont.

