Fabiny Tamás: A sötétség újra és újra terjed a történelemben

Fabiny Tamás kiemelte: miközben a betlehemi pásztorokat „körülragyogta az Úr dicsősége”, Heródes „már forralta szörnyű tervét” a betlehemi gyermekek meggyilkolására.

A karácsonyi fény mellett ma is ott van az árnyék, hiszen a Közel-Keleten csak kevesen mernek ünnepelni. „Nekünk értük is kell imádkoznunk: a mai betlehemiekért, kisdedekért és idősebbekért, palesztinokért, zsidókért, keresztényekért és más vallásúakért” – mondta az evangélikus püspök.

Fabiny Tamás szólt arról is, hogy december 26-a nemcsak karácsony ünnepe, hanem az első keresztény vértanúé, Istváné is, aki vértanúhalála előtt ugyanazokkal a szavakkal imádkozott gyilkosaiért, mint Jézus a kereszten. Hozzátette: tudja, mennyire nehéz, mégis imádkozni kell az üldözőkért is, hiszen Jézus és István is erre tanít. Felidézte: István gyilkosai Saul lábához rakták le ruhájukat, míg kövezték őt. Talán ha nem imádkozott volna István az üldözőiért, Saulból sem lett volna Pál.

„A sötétség újra és újra terjed a történelemben, mert a világosság ugyan világított, de a sötétség nem akarta befogadni.” Ugyanakkor a világ világosságát nem lehet eloltani, és a hívő emberek maguk is e fény hordozói – mondta Fabiny Tamás.

Az istentisztelet úrvacsoraosztással fejeződött be.