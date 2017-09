Fazekas: Az élelmiszerek egyharmadánál találtak eltérést

39 terméket vizsgált meg a Földművelésügyi Minisztérium nyáron, hogy kiderüljön, valóban másodrendű élelmiszereket forgalmaznak-e a visegrádi országokban a multinacionális cégek – mondta el képviselői interpellációra válaszolva a parlamentben hétfőn a földművelésügyi miniszter.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Fazekas Sándor elmondása szerint 39 termékpárt vizsgáltak: 23 fajta csomagolt élelmiszert, nyolcféle alkoholos italt és nyolcfajta zöldséget és gyümölcsöt, amelyek egyharmadánál találtak ízbeli és összetételbeli (például olcsóbb alapanyag) különbséget.

Korábban nemcsak Magyarország, hanem a három másik visegrádi ország, Szlovákia, Lengyelország és Csehország is felemelte a szavát az ügyben. Az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker szeptember 13-i évértékelő beszédében lényegében igazat adott a tiltakozóknak: azt mondta, elfogadhatatlan az élelmiszerek eltérő minősége az Európai Unión belül, és nem megengedhető, hogy az állampolgárok bizonyos országokban azonos márkanév alatt gyengébb minőségű élelmiszereket kapjanak. „Nem lehetnek másodrangú fogyasztók, a szlovákok nem érdemelnek kevesebb halat a halrudacskában, a magyarok nem érdemelnek kevesebb húst a húsételekben” – emelte ki, hozzátéve, az európai jog ezt már most is tiltja, a nemzeti hatóságokat kell a megfelelő jogosítványokkal ellátni az illegális gyakorlatok megszüntetéséhez.

Fazekas elmondása szerint egymillió eurós forrást szán élelmiszerminőségi vizsgálatokra az Európai Unió, és láthatólag hajlik a jogi környezet megváltoztatására is.