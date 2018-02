Fazekas Sándor: Soros rovarokat etetne velünk

Hát ezt is megéltük! Leesik egy kis hó, és üresen maradnak a széksorok egy fideszes lakossági fórumon. Pedig a csepeli művelődési háznak két igazi nagyágyú volt a vendége: Németh Szilárd Fidesz-alelnök és Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. Hogy eshetett meg ez a csúfság? Ki ezért a felelős? Ezt még nem tudjuk, de hogy a választási kampányban ilyen történhet, nem gondoltuk volna. A helyi szervezőket is meglepte a csepeliek érdektelensége.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

– Előre tessék ülni! Jobban néz ki a kép, ha tömörülés van. Üljünk be tömegnek! – ilyen kétségbeesett utasításokat lehet hallani a két szónok megérkezése előtt. Tetézte a bajt, hogy Németh Szilárd késett. Borbély Lénárd polgármester azonban kimentette a rezsibiztost, mondván, a Stop, Soros! törvénycsomag parlamenti tárgyalása miatt kell még várni a Fidesz csepeli képviselőjelöltjére. Németh Szilárd ugyan már összegyűjtötte az induláshoz szükséges 500 ajánlást, a beszállingózó választópolgárok még aláírhatták az íveket.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Szerencsére Fazekas Sándor miniszter feltalálta magát, és hosszúra nyúlt előadásával kitöltötte az időt. A karcagi birkapörkölt nagy kedvelője mintegy 1 perc beszéd után említette meg először a karcagi birkapörköltet. Ha valaki esetleg azt hitte, hogy a „Soros-tervet” és a mezőgazdaságot nem lehet összekötni, az tévedett. Ugyanis Fazekas Sándor szerint a „Soros-terv” a magyar élelmiszereket és a magyarok étkezési kultúráját is veszélyezteti.

– Soros azt akarja, hogy a magyarok rovarokat egyenek. A magyar ember azonban nem eszik csúszómászókat – fogalmazott. Fazekas Sándor nagyon határozottan hangsúlyozta, hogy a migránsokhoz hasonlóan a génmódosított élelmiszereket is megállítják a határon.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Soros, az amerikaiak vagy a brüsszeliek – nehéz volt megfejteni, hogy pontosan kire gondolt a politikus – azonban Fazekas szerint azt szeretnék, ha a magyarok a jövőben grillezett skorpiót ennének. – Az a céljuk, hogy fellazítsák a magyarok étkezési szokásait. Ilyen ételeket azok fogyasztanak, akiket ide be szeretnének telepíteni – magyarázta el az összefüggéseket a karcagi birkapörkölt nagy kedvelője.

Szerencsére azonban a megoldást is elárulta a jövő mesterséges élelmiszereivel megrémített embereknek. Ez pedig pofonegyszerű: az Orbán-kormány megvédi a magyarokat attól, hogy rovarok kerüljenek az asztalukra. – Orbán Viktor kiemelkedő államférfi. Nem szennyezzük be az élelmiszereket. Ki akar hormonkezelt marhából enni? Nem akarom elvenni a kedvüket a vacsorától – viccelődött a miniszter. Majd az elmúlt nyolc év eredményeit sorolva megnyugtatta a csepelieket: nem drágák az élelmiszerek Magyarországon. A környező lakótelepről érkező nyugdíjasok itt valamiért nem tapsoltak. Boltba azért mindenki jár.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Parlamenti harcai után szerencsére épségben megérkezett Németh Szilárd is. Büszkén jelentette be, hogy hivatalosan is képviselőjelölt lett Csepelen. – Egyszer már megmutattam, hogy mire vagyok képes. Ezt szeretném folytatni – emlékeztette a csepelieket. Szerinte a birkapörköltet, a hungarikumokat és az októberi birkózó világbajnokságot is egyetelen komoly dolog veszélyezteti. A Fidesz-alelnöke úgy látja: ha Soros lebontja a kerítést, visszavezényli a katonákat a laktanyába, megbillenti a jelenlegi kormányt, és bevándorló ország lesz Magyarországból, akkor „minden elveszett”. Ugyanakkor a rezsibiztos szerint április 8-án a Stop, Soros! törvénycsomagról is szavazhat a nép. Tehát van még remény.

